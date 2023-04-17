Kılıçdaroğlu: Milyonlarca Kürde terörist muamelesi yapılıyor
Kılıçdaroğlu: Milyonlarca Kürde terörist muamelesi yapılıyor
0
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sandığın renginden şüphe duymuyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sandığın renginden şüphe duymuyorum
0
Kılıçdaroğlu: Mağdurun yanında olacağım
Kılıçdaroğlu: Mağdurun yanında olacağım
0
TİP Genel Başkanı Baş: TİP’e verilecek oy hesaplaşma oyudur
TİP Genel Başkanı Baş: TİP’e verilecek oy hesaplaşma oyudur
0

Mersin'de trafik kazasında 4 kişi yaralandı

Mersin'de trafik kazasında 4 kişi yaralandı
17 Nisan 2023 Pazartesi 23:23

MERSİN (AA) Mersin’in Silifke ilçesinde, trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Taşucu Mahallesi'nde, Talha Özenler yönetimindeki 33 AKY 414 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ilk olarak aynı yönde ilerleyen Akay Cengiz Hamamcılar yönetimindeki 33 AOR 471 plakalı otomobile çarptı.

Araç, daha sonra yol kenarında park halinde olan 33 ANM 009 ve 33 K 1643 plakalı araçlara çarparak durdu.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan Akay Cengiz Hamamcılar, Pelin Hamamcılar, Nisa Ayaş ve Azra Ayaş, sağlık ekiplerince Silifke Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sürücü Talha Özenler, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Etiketler; #mersin #silifke #trafik kazası #yaralı
İlgili Galeriler
Manisa'da yaban hayatı fotokapanla görüntülendi
Manisa'da yaban hayatı fotokapanla görüntülendi
İzmir'de sağanak vatandaşları zorladı
İzmir'de sağanak vatandaşları zorladı
Depremzede çocuklar, İzmir Doğal Yaşam Parkı'nı gezdi
Depremzede çocuklar, İzmir Doğal Yaşam Parkı'nı gezdi
Önceki Haber
Almanya'da Kadir Gecesi idrak edildi
Sonraki Haber
Bosna Hersek'in Mostar kentinde sokak iftarı düzenlendi
Doğu Anadolu’da Kadir Gecesi idrak edildi
Doğu Anadolu’da Kadir Gecesi idrak edildi
0
Batı Balkan ülkelerinde Kadir Gecesi idrak edildi
Batı Balkan ülkelerinde Kadir Gecesi idrak edildi
0
Samsun'da okunan 1071 Hatim'in duası yapıldı
Samsun'da okunan 1071 Hatim'in duası yapıldı
0
Bosna Hersek'in Mostar kentinde sokak iftarı düzenlendi
Bosna Hersek'in Mostar kentinde sokak iftarı düzenlendi
0
Almanya'da Kadir Gecesi idrak edildi
Almanya'da Kadir Gecesi idrak edildi
0
Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Tatlıoğlu, TCG Anadolu'da incelemelerde bulundu
Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Tatlıoğlu, TCG Anadolu'da incelemelerde bulundu
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.