Metro Türkiye'den maske seferberliği

Metro Türkiye ve hijyenik maske üretimi yapan Levent Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi arasında önemli bir iş birliğine imza atıldı.

İş birliği kapsamında lise tarafından tıbbi standartlara uygun olarak üretilen maskeler Türkiye'de bir ilk olarak Metro Türkiye raflarında tüketicilere sunulacak. Levent Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Döner Sermaye İşletmesi kapsamında ürettiği maske ve diğer ürünlerden elde ettiği gelirden hem öğrenciler hem de öğretmenler faydalanıyor, öğrencilere profesyonel iş yaşamı öncesinde istihdam sağlanarak geleceğe hazırlanmaları sağlanıyor.

16 Kasım 2020 - Kovid-19 salgını nedeniyle hijyenik maske üretimi yapmaya başlayan Levent Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin "Leventa" isimli maskeleri Metro Türkiye raflarında kasım ayının ikinci haftası itibarıyla tüketici ile buluşacak. Böylece Türkiye'de okul üretimi maskeler, gerekli tüm kalite sertifikalarını karşılayarak ilk kez bir perakende zincirinde satışa sunulmuş olacak. 2 öğretmen ve 16 öğrenci tarafından gerçekleştirilen üretim süreciyle günde yaklaşık 40 bin adet maske üretimi yapılıyor. Döner Sermaye işletmesi kapsamında üretilen maskeden elde edilen gelirden hem öğrenciler hem de öğretmenler faydalanıyor, öğrencilere profesyonel iş yaşamı öncesinde istihdam sağlanarak geleceğe hazırlık yapmalarına destek olunuyor. Bu başarı doğrultusunda İstanbul'da bulunan bazı okullar da maske üretim sürecine başlayarak üreten okul olma yolunda ilerliyor.

Güvenlik sertifikaları alındı

Milli Eğitim Bakanlığı ödeneği ile ultrasonik makine alarak üretim kapasitesini artıran okul, belgelendirme sürecini de başlattı ve ürünlerin güvenlik standartlarını karşılaması için gerekli tüm sertifikaları aldı. Belgelendirme sürecinin sonunda üretilen maskelerin; ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 10002:2014 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi, ISO 13485:2016 Tıbbi Cihazlar Kalite Yönetim Sistemi ve EN 14683 Kalite belgelerine sahip olması sağlandı. ÜTS (ürün takip sistemi) kaydı için teknik personel eğitimlerin alınması için de başvuru yapıldı. Kalite ve güvenilirliğiyle dikkat çeken ve tıbbi standartlara uygun üretilen maskeler, hem kullanılan kumaş gramajının yüksek olması hem de orta katmanında bulunan meltblown kumaşın yanı sıra tamamen ultrasonik dikişli olmasıyla da öne çıkıyor. Ayrıca üretilen maskeler UV ışını ile dezenfekte edilerek kutulanıyor.