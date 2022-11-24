SÜPER ENFEKSİYONA DİKKAT!
SÜPER ENFEKSİYONA DİKKAT!
0
ÜŞÜMEK KİLO VERDİRİYOR
ÜŞÜMEK KİLO VERDİRİYOR
0
KEDİYİ ÇATIDAN BÖYLE ATTI
KEDİYİ ÇATIDAN BÖYLE ATTI
0
TWITTER'DA BÜYÜK DEPREM!
TWITTER'DA BÜYÜK DEPREM!
0

Mevcut jeopolitik durumla konumu güçlenen Aktau'da yarın 4 ülke bir araya geliyor

- Türkiye, Kazakistan, Azerbaycan ve Gürcistan’ın dışişleri ve ulaştırma bakanları, 25 Kasım’da Aktau’da bir araya gelerek uluslararası ulaşım koridorlarını geliştirme konusunu ele alacak

Mevcut jeopolitik durumla konumu güçlenen Aktau'da yarın 4 ülke bir araya geliyor
24 Kasım 2022 Perşembe 15:27

ASTANA (AA) - Mevcut jeopolitik gelişmelerden sonra uluslararası ulaşım alanındaki konumunun güçlenmesiyle dikkati çeken Kazakistan’ın Hazar Denizi kıyısındaki liman kenti Aktau'da, yarın 4 ülkenin katılımıyla bölge için önemli bir toplantı düzenlenecek.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev’in de son günlerde sıklıkla dile getirdiği Hazar güzergahının bulunduğu Aktau, 25 Kasım’da bölge için önemli bir toplantıya ev sahipliği yapacak.

Türkiye, Kazakistan, Azerbaycan ve Gürcistan’ın dışişleri ve ulaştırma bakanları, Aktau’da bir araya gelerek uluslararası ulaşım koridorlarını geliştirme konusunu ele alacak.

Özellikle Trans Hazar Uluslararası Ulaşım Koridoru'nun potansiyelini artırmak için adımların atılmasının beklendiği toplantının Aktau’da yapılması, bir kez daha kentin bölgesel konumunun güçlendiğini ortaya koydu.

Aktau, 2018'de Hazar Denizi'nin hukuki statüsüne kavuştuğu 5. Hazar Ülkeleri Devlet Başkanları'nın tarihi zirvesine ev sahipliği yaparak adını tüm dünyaya duyurmuştu.

- Aktau, konumuyla son dönemde sıkça gündeme geliyor

Ülkenin güneybatısındaki Mangistau Yarımadası'nda bulunan Aktau, Hazar Denizi kıyısındaki konumu itibarıyla Azerbaycan, Rusya, Türkmenistan ve İran ile ortak deniz sınırını paylaşıyor.

Kazakistan’ın Avrupa’ya açılan kapısı olarak nitelendirilen Aktau, aynı zamanda Trans Hazar Uluslararası Ulaşım Koridoru (Orta Koridor) güzergahında yer almasıyla son dönemde sıkça gündeme geliyor.

Bunun yanı sıra ülke petrolünün yüzde 25'inin üretildiği ve doğal gaz, bakır, fosforit, kaya kristali, cevher ve uranyum gibi kaynakların zengin rezervlerini topraklarında barındıran Mangistau eyaletinin idari merkezi olan Aktau, aynı zamanda ekonomik açıdan güçlü bir potansiyele de sahip.

Ülke, bağımsızlığını kazandıktan sonra iki kat büyüyen Aktau, kentte ve eyalette toplamda bir milyona yaklaşan nüfusuyla sadece ülkenin değil, Hazar bölgesinin de hızla gelişen şehirleri arasında yer alıyor.

Halkın büyük kısmının petrol ve doğal gaz sektöründe çalıştığı bölgede, son dönemde ulaştırma ve turizm sektörlerinde de önemli imkanlar sunuluyor.

Özellikle Aktau’nun adı, Rusya-Ukrayna savaşıyla bölgede Batı ile Doğu arasında uluslararası koridorların yeniden oluştuğu bu dönemde daha çok duyulmaya başladı.

Bu bağlamda Trans Hazar Uluslararası Ulaşım Koridorunun kilit güzergahlarından biri olarak değerlendirilen Aktau, Kazakistan’ın gelecek yıldan itibaren Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattıyla petrol sevkiyatını başlatacağı ana limanın da bulunduğu bir kent olmasıyla öne çıkıyor.


Etiketler; #Aktau #kazakistan
Önceki Haber
Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde şiddetli yağışlar nedeniyle eğitim ve uçuşlar askıya alındı
Sonraki Haber
TBMM Genel Kurulunda 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı
Borrell'e göre Akdeniz'in kuzey ve güneyindeki ekonomik uçurum daha da büyüdü
Borrell'e göre Akdeniz'in kuzey ve güneyindeki ekonomik uçurum daha da büyüdü
0
Narman Şehitler Barajı tamamlandığında 12 milyon metreküp su depolayacak
Narman Şehitler Barajı tamamlandığında 12 milyon metreküp su depolayacak
0
Bursa'da kaçak tesiste 31 bin litre akaryakıt ele geçirildi
Bursa'da kaçak tesiste 31 bin litre akaryakıt ele geçirildi
0
Şehit öğretmen Necmettin Yılmaz, Gümüşhane'de kabri başında anıldı
Şehit öğretmen Necmettin Yılmaz, Gümüşhane'de kabri başında anıldı
0
Bursa'da otobüs şoförünü öldürmekle suçlanan sanık yeniden hakim karşısına çıktı
Bursa'da otobüs şoförünü öldürmekle suçlanan sanık yeniden hakim karşısına çıktı
0
Almanya'da yoksulluk son yıllarda ciddi oranda artış gösterdi
Almanya'da yoksulluk son yıllarda ciddi oranda artış gösterdi
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.