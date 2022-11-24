Mevcut jeopolitik durumla konumu güçlenen Aktau'da yarın 4 ülke bir araya geliyor

- Türkiye, Kazakistan, Azerbaycan ve Gürcistan’ın dışişleri ve ulaştırma bakanları, 25 Kasım’da Aktau’da bir araya gelerek uluslararası ulaşım koridorlarını geliştirme konusunu ele alacak

ASTANA (AA) - Mevcut jeopolitik gelişmelerden sonra uluslararası ulaşım alanındaki konumunun güçlenmesiyle dikkati çeken Kazakistan’ın Hazar Denizi kıyısındaki liman kenti Aktau'da, yarın 4 ülkenin katılımıyla bölge için önemli bir toplantı düzenlenecek.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev’in de son günlerde sıklıkla dile getirdiği Hazar güzergahının bulunduğu Aktau, 25 Kasım’da bölge için önemli bir toplantıya ev sahipliği yapacak.

Türkiye, Kazakistan, Azerbaycan ve Gürcistan’ın dışişleri ve ulaştırma bakanları, Aktau’da bir araya gelerek uluslararası ulaşım koridorlarını geliştirme konusunu ele alacak.

Özellikle Trans Hazar Uluslararası Ulaşım Koridoru'nun potansiyelini artırmak için adımların atılmasının beklendiği toplantının Aktau’da yapılması, bir kez daha kentin bölgesel konumunun güçlendiğini ortaya koydu.

Aktau, 2018'de Hazar Denizi'nin hukuki statüsüne kavuştuğu 5. Hazar Ülkeleri Devlet Başkanları'nın tarihi zirvesine ev sahipliği yaparak adını tüm dünyaya duyurmuştu.

- Aktau, konumuyla son dönemde sıkça gündeme geliyor

Ülkenin güneybatısındaki Mangistau Yarımadası'nda bulunan Aktau, Hazar Denizi kıyısındaki konumu itibarıyla Azerbaycan, Rusya, Türkmenistan ve İran ile ortak deniz sınırını paylaşıyor.

Kazakistan’ın Avrupa’ya açılan kapısı olarak nitelendirilen Aktau, aynı zamanda Trans Hazar Uluslararası Ulaşım Koridoru (Orta Koridor) güzergahında yer almasıyla son dönemde sıkça gündeme geliyor.

Bunun yanı sıra ülke petrolünün yüzde 25'inin üretildiği ve doğal gaz, bakır, fosforit, kaya kristali, cevher ve uranyum gibi kaynakların zengin rezervlerini topraklarında barındıran Mangistau eyaletinin idari merkezi olan Aktau, aynı zamanda ekonomik açıdan güçlü bir potansiyele de sahip.

Ülke, bağımsızlığını kazandıktan sonra iki kat büyüyen Aktau, kentte ve eyalette toplamda bir milyona yaklaşan nüfusuyla sadece ülkenin değil, Hazar bölgesinin de hızla gelişen şehirleri arasında yer alıyor.

Halkın büyük kısmının petrol ve doğal gaz sektöründe çalıştığı bölgede, son dönemde ulaştırma ve turizm sektörlerinde de önemli imkanlar sunuluyor.

Özellikle Aktau’nun adı, Rusya-Ukrayna savaşıyla bölgede Batı ile Doğu arasında uluslararası koridorların yeniden oluştuğu bu dönemde daha çok duyulmaya başladı.

Bu bağlamda Trans Hazar Uluslararası Ulaşım Koridorunun kilit güzergahlarından biri olarak değerlendirilen Aktau, Kazakistan’ın gelecek yıldan itibaren Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattıyla petrol sevkiyatını başlatacağı ana limanın da bulunduğu bir kent olmasıyla öne çıkıyor.



