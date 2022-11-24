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Mezun ettiği öğrencilerini 16 yıl sonra sırada görünce gözyaşlarını tutamadı

- Sakarya Karapınar İlkokulunda sınıf öğretmenliği yapan Öznur Sakal:- "İlk yıllarımdı, ben de öğrencilerimle büyüdüm. Onları birer anne, baba ve meslek sahibi olarak görmek onur verici"

Mezun ettiği öğrencilerini 16 yıl sonra sırada görünce gözyaşlarını tutamadı
24 Kasım 2022 Perşembe 15:33

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Karasu ilçesinde sınıf öğretmenliği yapan Öznur Sakal, 16 yıl önce mezun ettiği öğrencilerinin sürpriz ziyaretiyle duygu dolu anlar yaşadı.

Karapınar İlkokulunda, 5-A sınıfından 2006'da mezun olan 8 kişi, öğretmenlerine 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde sürpriz yapmak amacıyla il ve ilçe dışından gelerek okulu ziyaret etti.

Sınıftaki sıralarda yerlerini alan öğrenciler, öğretmenlerini gülle karşıladı. Yıllar önce mezun ettiği öğrencilerini sıralarda görünce şaşkınlık yaşayan Öznur Sakal, gözyaşlarına hakim olamadı.

Öğrencilerine tek tek sarılan Sakal, gazetecilere, okulda ilk öğretmenlik yıllarındaki öğrencilerini görmekten mutluluk duyduğunu ifade etti.

Sakal, 18 yıldır bu işi yaptığını, ilk defa bu kadar heyecanlandığını dile getirerek, "İlk yıllarımdı, ben de öğrencilerimle büyüdüm. Onları birer anne, baba ve meslek sahibi olarak görmek onur verici. Öğrencilerimin çocuklarını aynı sınıfta okutmak heyecan ve gurur verici bir şey." diye konuştu.

- "Bize öğretmenlik dışında annelik de yaptı"

Mezun öğrencilerden Hami Mandıralı, öğretmeninin kendisini olgunlaştırdığını belirterek, "Tüm zorlukları onunla yendim, okudum, büyüdüm ve iş sahibi oldum. Burada olmaktan çok mutluyuz." dedi.

Burcu Keskin Alınlı da Öznur hocanın kendilerindeki yerinin çok kıymetli olduğunu dile getirerek, "Köyde öğretmen bulamadığımız yıllarda bizi okuttu. Bize öğretmenlik dışında annelik de yaptı, kariyerimin kaynağı Öznur hocamız." ifadelerini kullandı.

Merve Cici Çelik ise çocuğunun sınıf öğretmeni Öznur hocanın öğrencisi olmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

Öğretmenleriyle hasret gideren öğrenciler, yıllar sonra yeniden Öznur Sakal ile ders işledi.

Etiketler; #Burcu Keskin Sakallı #Hami Mandıralı #Karapınar İlkokulu #Merve Cici Çelik #mezun #öğrenci #Öznur Sakal #ziyaret
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