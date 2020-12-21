Migros'tan örnek proje

Migros, özgün markalı ürünlerinin ambalajlarında geri dönüştürülmüş plastik kullanmaya başladı. Böylece Türkiye’de bir ilki daha gerçekleştiren Migros, kendi markası olan bulaşık deterjanı ambalajlarının üretiminde, yüzde 25 oranında geri dönüştürülmüş pet şişelerden yararlanacak.

Migros bu proje ile 2021 yılında yaklaşık 10 ton plastiği atık olmaktan kurtararak yüzde 66’ya varan enerji tasarrufu sağlayacak. Sürdürülebilirliği iş yapış biçimi olarak tanımlayan ve tüm faaliyetlerinde önceliklendiren Migros, bugünün kaynaklarını en doğru ve en verimli şekilde kullanmak üzere yaptığı çalışmalara bir yenisini daha ekledi. Plastikler için döngüsel ekonomiyi gerçekleştirme vizyonuyla Global Compact Türkiye, İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği Türkiye ve TÜSİAD tarafından kurulan İş Dünyası Plastik Girişimi’nin imzacıları arasında yer alan Migros, plastik atıkların önüne geçilmesi amacıyla önemli bir projeye imza attı. Proje kapsamında Migros markalı bulaşık deterjanlarının ambalajında kullanılan plastikler için yüzde 25 oranında geri dönüştürülmüş pet şişelerden yararlanılacak.

Migros Kalite ve Çevre Yönetimi Direktörü Dr. Hülya Günay, “Migros olarak özgün markalı ürün ambalajlarında geri dönüştürülmüş plastik kullanan Türkiye’deki ilk perakendeci olduk. Binlerce pet şişenin toprağa ve denizlere karışması engelleniyor.” dedi.

