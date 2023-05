Milli Savunma Bakanı Akar, ASPİLSAN'da konuştu:

- "Bu coğrafyada var olabilmek, etkin, caydırıcı ve saygın bir orduya sahip olmaktan geçer. Güçlü ordu için güçlü savunma sanayisine sahip olmamız gerektiği de apaçık ortada"

KAYSERİ (AA) - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Bu coğrafyada var olabilmek, etkin, caydırıcı ve saygın bir orduya sahip olmaktan geçer. Güçlü ordu için güçlü savunma sanayisine sahip olmamız gerektiği de apaçık ortada." dedi.

Akar, ASPİLSAN Enerji'de düzenlenen "AFGM Genel Sipariş Sözleşmesi Protokolü ve MAN Türkiye AŞ İyi Niyet Sözleşmesi İmza Töreni"nde Kayseri'nin önemli bir savunma sanayi tesisine ev sahipliği yapmasının gurur verici olduğunu söyledi.

Yapılan iş birliği anlaşmalarının hayırlı olmasını dileyen Akar, "Malumunuz 2 Ekim 2020'de önemli bir yatırım yaparak Türkiye'nin ilk ve tek şarj edilebilir Lityum-İyon Pil Üretim Tesisi'nin temelini attık. Haziran 2022'de lityum-iyon bataryasının seri üretimi başladı. Şimdi bu atılan adımların meyvelerini topluyoruz. ASPİLSAN, aynı zamanda lityum-iyon pillerinin Avrupa'da seri üretimini yapan ilk firma. ASPİLSAN'da farklı tip boyut ve teknolojilerdeki pil hücrelerinin geliştirilmesi çalışmalarına devam edilmektedir." diye konuştu.

Bakan Akar, A400M uçaklarının retrofit faaliyetlerinin de Kayseri'de yapıldığını hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Kayseri'mizin böylesine önemli bir savunma sanayi tesisine ev sahipliği yapması ayrıca gurur vesilesi. Kayseri'mizin ASPİLSAN gibi bir diğer gururu, Tayyare Fabrikası'nın devamı askeri fabrikalarımıza bağlı 2'nci Hava Bakım Fabrikamızda A-400M uçaklarının yani 'Koca Yusuf'ların bakım ve yenileme işlemlerini yapıyor olması. Dünyanın önde gelen uçak firması Airbus'ın merkezi dışındaki ilk ve tek retrofit merkezi 2'nci Hava Bakım Fabrika'mız ve ASPİLSAN, kendi alanlarında Türkiye'nin ve Kayseri'nin yüz akı olmakta. Bu arada Kayseri'mizin tarihinde şanlı şerefli bir yeri olan, uçak yapan, uçak ihraç eden TOMTAŞ yeniden doğuyor. Bu işbirliği anlaşmalarıyla da Kayseri'miz, yeni bir başarı hikayesi daha yazacak. Anadolu'nun parlayan yıldızı Kayseri'mizin bu potansiyeliyle iftihar ediyoruz. Böylece Kayseri istikbale emin adımlarla ilerliyor. Burada en büyük pay azim ve karalılıkla çalışan sizlerindir."

Enerji ihtiyacının artık büyük oranda fosil yakıtlardan karşılandığına değinen Akar, bu enerji kaynağının kullanımının başta küresel ısınma olmak üzere ciddi çevre kirliğine neden olduğuna dikkati çekti.

- "Pil teknolojileri, artık dünyayı dönüştürüyor ve şekillendiriyor"

Akar, son yıllarda enerji alanında büyük gelişmeler yaşandığını anlatarak, şunları kaydetti:

"Özellikle son 20 yılda enerjinin yenilenebilir kaynaklardan elde edilmesi yönünde çok önemli gelişmeler yaşandı ve batarya teknolojilerine ilgi her geçen gün daha da arttı. Artık otomobiller, ağır hizmet araçları ve hatta uçaklar artık elektrikli yapıya dönüşüyor. Bu elektrikli araçların çalışabilmesi ve gelişebilmesi için de bataryalar üzerinde yapılan çalışmalara büyük AR-GE kaynakları ayrılıyor. Pil teknolojileri, artık dünyayı dönüştürüyor ve şekillendiriyor. Geleceğin dünyasında hayati önemde olan bu teknolojilerin yerli ve milli imkanlarla elde edilmesi ve geliştirilmesi gereklilik halini almıştır. Zira yerli ve milli üretim, yaşamakta olduğumuz bu hassas süreçte hiç olmadığı kadar önemli rol oynamaktadır. Bu bilinçle, özellikle son 20 yılda güçlü bir iradeyle başlatılan milli teknoloji hamlesiyle başta savunma sanayi olmak üzere hemen her alanda çok önemli adımlar atıldı."

Bakan Akar, Türkiye'nin stratejik öneme sahip birçok silah sistemini, yazılımını ve tasarımını geliştirebildiğini dile getirdi.

Ülkenin insan kaynağını en iyi şekilde değerlendirerek, kendine özgü tasarımlarla bu yolda ilerlendiğinin altını çizen Akar, şöyle dedi:

"Her zaman ifade ettiğimiz gibi, başta savunma sanayisi olmak üzere tüm alanlarda yerli ve milli üretim yapmak bizler için bir tercih değil, zorunluluk. Bu coğrafyada var olabilmek, etkin, caydırıcı ve saygın bir orduya sahip olmaktan geçer. Güçlü ordu için güçlü savunma sanayisine sahip olmamız gerektiği de apaçık ortada. Yerli ve milli ürünlerimizin ordumuza sağladığı yüksek öz güven ve motivasyonla bugün TSK, umudunu bizlere bağlamış olan mazlum ve mağdurlara yardım elini uzatmakta, faaliyet gösterdiği tüm bölgelerde barış, huzur ve istikrara katkı sağlamaktadır. Ülkemizin, bu faaliyetleri başarıyla devam ettirebilmesi için her alanda güçlü olmaktan başka çaresi yok. İhtiyaç duyduğumuz teknolojileri yerli ve milli imkanlarla üretmek de bizim için bir tercih olmaktan çıkıp zorunluluk haline gelmiştir. Yerli ve milli savunma sanayimizin belirlenen hedeflere ulaşması için üretilen her ürün, gerçekleştirilen her proje, yapılan her iş birliği anlaşması ve her toplantının işlevselliğine, alınan kararların uygulanabilirliğine önem veriyoruz."

Konuşmanın ardından Askeri Fabrikalar Genel Müdürü İmdat Ersoy, ASPİLSAN Enerji Genel Müdürü Ferhat Özsoy, ASPİLSAN Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Necati Tekin ve MAN Türkiye AŞ Otobüs Geliştirme Dış Donanım Müdürü Ahmet Ömer Acer arasında sözleşme imzalandı.