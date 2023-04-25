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MİT, terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'nin sözde Rakka sorumlularından Sarı'yı etkisiz hale getirdi

MİT, terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'nin sözde Rakka sorumlularından Sarı'yı etkisiz hale getirdi
25 Nisan 2023 Salı 09:53

ANKARA (AA) - Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'nin sözde Rakka sorumlularından Mehmet Sarı'yı, Suriye Kamışlı'da düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, "Baran Kurtay" kod adlı terörist Sarı, Türkiye'deki terör faaliyetlerinin ardından 2014 yılında Suriye'ye geçti.

PKK'nın sözde lider kadrosuyla irtibatlı şekilde Rakka'da terör faaliyetlerine katılan Sarı, 14 Nisan'da Suriye Kamışlı'da MİT tarafından düzenlenen operasyonla etkisizleştirildi.​​​​​​​

Etiketler; #Milli İstihbarat Teşkilatı #sözde Rakka sorumlularından Mehmet Sarı #terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG
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