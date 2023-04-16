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Moudon Türk Birliği ve Kültür Merkezi İsviçre'de iftar programı düzenledi

Moudon Türk Birliği ve Kültür Merkezi İsviçre'de iftar programı düzenledi
16 Nisan 2023 Pazar 01:22

CENEVRE (AA) - İsviçre'de, Moudon Türk Birliği ve Kültür Merkezi tarafından iftar programı düzenlendi.

Programa, Türkiye'nin Cenevre Başkonsolosu İpek Zeytinoğlu Özkan, Moudon Belediye Başkanı Carole Pico, Türkiye'nin Bern Büyükelçiliği İletişim Müşaviri Bayram Altuğ, Bern Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Celile Eren Ökten, Moudon Türk Birliği ve Kültür Merkezi Başkanı Figen Arı ve Türk vatandaşları katıldı.

Başkonsolos Özkan, burada yaptığı konuşmada, böyle bir davete katılmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, tüm İslam alemi ve Türk milleti için ramazan ayının mübarek olmasını diledi.

Özkan, "Ramazan, sevgi, dayanışma, manevi huzur ve yardımlaşma ayıdır. Ramazan ayı, sahip olduğumuz değerler için şükretmemizi ve kendimizden önce ihtiyaç sahiplerini düşünmemiz gerektiğini hatırlatır. Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının bu güzel değerlere sahip çıktığını görmek bize mutluluk veriyor." dedi.

Özkan, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının bulundukları toplum içindeki konumlarını güçlendirmek için çaba gösterdiklerini dile getirdi.

Yurt dışındaki Türklerin Türkiye ile bağlarını güçlü tutmasının önemine işaret eden Özkan, "Batı İsviçre'deki vatandaşlarımızın Türkiye ile bağlarını diri tutmalarını görmek bizlere gurur veriyor. Çünkü sizlerin güçlü olması, Türkiye'nin güçlü olması anlamına geliyor." diye konuştu.

Genç nesillere yönelik olarak yapılan dil, din ve eğitim konusundaki çalışmaların önemine dikkati çeken Özkan, Moudon Türk Birliği ve Kültür Merkezini bu noktada yürüttüğü çalışmalar dolayısıyla tebrik etti.

Özkan, Türkiye'de yaşanan depremler dolayısıyla buruk bir ramazan ayı geçirdiklerini belirterek, Türk milletinin sahip olduğu birlik, beraberlik ve dayanışma duygularının depremlerden sonra bir kez daha görüldüğünü söyledi.

Batı İsviçre'deki Türk vatandaşlarının depremzedelerin yaralarının sarılması için seferber olduğunu dile getiren Özkan, şunları kaydetti:

"Sizler, Türkiye'deki depremzedelere yardım için İsviçreli dostlarımızı da harekete geçirdiniz. Sizlerin olağanüstü çabası, Cenevre Başkonsolosluğunun koordinasyonu ve Türk Hava Yollarının da desteğiyle 100 tondan fazla insani yardım malzemesi afet bölgesine ulaştırıldı. Bunun için sizlere tüm kalbimle teşekkür ediyorum. Afet bölgesindeki ihtiyaçlar çok büyük, yardımlarımız devam ediyor."

Etiketler; #iftar programı #isviçre #Moudon Türk Birliği ve Kültür Merkezi
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