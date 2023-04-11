Muğla açıklarında 44 düzensiz göçmen kurtarıldı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen can sallarındaki 44 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.



Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ekipler, ilçe açıklarında can sallarında bir grup göçmenin bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye hareket etti.

Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen 2 can salındaki 44 düzensiz göçmen, sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Marmaris İskelesi'ne getirilen düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.



