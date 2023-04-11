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Muğla açıklarında 44 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla açıklarında 44 düzensiz göçmen kurtarıldı
11 Nisan 2023 Salı 19:26

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen can sallarındaki 44 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ekipler, ilçe açıklarında can sallarında bir grup göçmenin bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye hareket etti.

Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen 2 can salındaki 44 düzensiz göçmen, sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Marmaris İskelesi'ne getirilen düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.


Etiketler; #düzensiz göçmen #marmaris #muğla #sahil güvenlik
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