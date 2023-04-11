Muğla'da üreticilere ata tohumu desteği verildi

MUĞLA (AA) - Muğla'da ata tohumlarının üretiminin artırılması ve yaygınlaştırılarak gelecek nesillere aktarılması için üreticilere ücretsiz ata tohumu dağıtıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, müdürlüğün bahçesinde düzenlenen programda yaptığı konuşmada, dünyada gıda üretiminin ve tarımın en stratejik unsur haline geldiğini söyledi.

Bu yıl kent genelinde 450 üreticiye 600 dekarda ata tohumundan üretilen fide desteği verileceğini belirten Saylak, "Üreticiler için yüzde 75'i hibeli 300 bin domates, 250 bin biber, 225 bin patlıcan olmak üzere 775 bin fide ve 20 kilo Bornova kınalı bamyası, 20 kilo Kırkağaç kavunu ve 2 kilo zümrüt marul temin edildi." dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığından 1 milyon 110 bin, çiftçiden de 370 bin katkı sağlandığını dile getiren Saylak, üreticilerden olumlu dönüşler aldıklarını bildirdi.

Saylak, bu tür desteklerin kadın üreticilere de istihdam açısından fayda sağladığını kaydetti.

Ülkede tohum üretimin son 20 yılda 9 kat arttığını ifade eden Saylak, "Ülkemizde gen kaynaklarımızı koruyan ulusal iki gen bankamızda toplam 123 bin çeşit tohum silolarda muhafaza ediliyor. Yine bugün ülkemizde bu tohumlar geliştirilerek tohum üreten ve ihraç eden bir ülke konumuna gelmiştir. Halihazırda 117 ülkeye ihracat yapmaktayız." diye konuştu.

Programa, Köy Koop Merkez Birliği ve Muğla Köy-Koop Birlik Başkanı Eray Çiçek'in yanı sıra muhtarlar ile Yatağan ve Menteşe'de üretim yapan çiftçiler katıldı.

