Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
06 Nisan 2023 Perşembe 12:20

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Menteşe ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında Menteşe'de yaşayan S.A. ve O.E.K'nin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaştı.

Yaraş Mahallesi'nde belirlenen adrese düzenlenen operasyonda şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, çok miktarda skunk, uyuşturucu madde kullanma aparatı, sentetik hap, ruhsatsız tabanca, şarjör, 12 fişek, pompalı ruhsatsız av tüfeği, 15 fişek ve cep telefonu ele geçirildi.

Şüpheliler, gözaltına alındı.

Etiketler; #jandadrma #Menteşe #muğla #operasyon #uyuşturucu
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