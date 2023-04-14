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Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı

Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı
14 Nisan 2023 Cuma 14:27

MUĞLA (AA) - Muğla'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesi amacıyla Bodrum, Fethiye, Dalaman, Datça ve Milas ilçelerinde belirlenen bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu, 2 hassas terazi, Hint keneviri bitkisi, ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen bin 300 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan Y.K, Y.A.İ, R.K. ve S.G. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğer şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Etiketler; #adliye #muğla #narkotik #tutuklama #uyuşturucu operasyonu
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