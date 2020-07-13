Murat Nehri’nde 15 Temmuz etkinliği

Muş’ta kano sporcuları ve antrenörleri, Murat Nehri’nde ellerinde Türk bayrakları ile 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlik düzenledi. Sporcular, darbe girişimini unutmadıklarını ve unutturmayacaklarını söyledi.

Murat Nehri’nde 15 Temmuz etkinliği
13 Temmuz 2020 Pazartesi 15:11

FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine karşı verilen mücadelenin 4'üncü yıl dönümü dolayısıyla yurt genelinde çeşitli etkinlikler düzenlenmeye başlandı. Muş’ta kano sporcuları ve antrenörleri, Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında etkinlik gerçekleştirdi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyette bulunan kano sporcuları, tarihi Selçuklu Köprüsü'ne dev Türk bayrağı ve 15 Temmuz gecesinin simgesi haline gelen şehit Ömer Halisdemir ile diğer tüm şehitlerin fotoğraflarının yer aldığı pankartlar astı. Murat Nehri’nin serin sularında ay yıldızlı bayrakları dalgalandıran sporcular, nehirden selam durdu. Kano sporcuları, darbe girişimini unutmadıklarını ve unutturmayacaklarını vurguladı.


 

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