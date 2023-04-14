MÜSİAD'dan Azerbaycan'daki Ahıska Türkleri için iftar programı

SAATLI (AA) - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneğinin (MÜSİAD) Azerbaycan Şubesi, Ahıska Türklerinin yoğunlukla yaşadığı Saatlı ilinde iftar programı düzenledi.

Saatlı'nın Orta Muğan köyünde Azerbaycan'daki Türk hayırseverlerin kurduğu Gençliğe Yardım Fonunun (GYF) katkılarıyla düzenlenen programa Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, Saatlı Valisi Elmir Bağırov, MÜSİAD Azerbaycan Başkanı Reşat Cabirli, GYF Başkanı Ahmet Tecim, büyükelçilik müşavirleri ve 300'den fazla davetli katıldı.

Büyükelçi Bağcı, programda yaptığı konuşmada, Azerbaycan'ın merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in Ahıska Türklerine sahip çıktığını ve bu anlayışın bugün de sürdürüldüğünü belirtti.

Bağcı, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da aynı şekilde Ahıska Türklerinin sorunlarının çözümü için büyük çaba harcadığını kaydetti.

Ukrayna'daki savaşta sivillerin güvenliği için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çabalarını anlatan Bağcı, onun girişimiyle açılan koridorla Ahıska Türklerinin ve yardım isteyen herkesin güvenli bölgeye çıkartıldığını hatırlattı.

Bağcı, Azerbaycan'ın Türkiye'deki deprem bölgesinde yaptığı yardımları ve Azerbaycan halkının Türkiye için seferber olduğunu anlattı.

Azerbaycan'a teşekkür eden Bağcı, "Deprem bölgesine ilk ulaşan Azerbaycan oldu, deprem bölgesinden en son ayrılan yine Azerbaycan oldu. Türk milleti kara gün dostunu, acısını acısı bilen Azerbaycan'ı asla unutmayacaktır." ifadelerini kullandı.

- "Biz iyi günde de kötü günde de birlikteyiz"

Saatlı Valisi Bağırov, Azerbaycan ile Türkiye'nin kardeşliğinin tarihin tüm sınavlarından yüz akıyla çıktığını söyledi.

İki ülke arasındaki kardeşliği hem 2. Karabağ Savaşı'nda hem de Kahramanmaraş merkezli depremlerde gördüklerini belirten Bağırov, "Biz iyi günde de kötü günde de birlikteyiz. Bizim dostluğumuz ebedidir." dedi.

MÜSİAD Azerbaycan Başkanı Cabirli de MÜSİAD'ın Türkiye ve dünyadaki faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Azerbaycan'da 2018'den beri faaliyet gösterdiklerini ifade eden Cabirli, "Son dönemlerde yaşanan olaylar bizim birliğimizi bir kez daha açıkça ortaya koydu. Birlikte zafer yaşadık. Maalesef birlikte acı felaketi de yaşadık. Bu enkazdan da birlikte kalkacağız." diye konuştu.

Program, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Din Hizmetleri Müşaviri İhsan Açık'ın okuduğu duayla sona erdi.

