Mutlu çocuk mutlu birey oluyor

Aileler kurulurken anne baba adayları sağlıklı bir ortamda, mutlu çocuklar yetiştirme gayesiyle bir araya gelirler. Bir bireyin oluştuğu ve büyüdüğü ortam, onu hayatı boyunca etkileyecek fiziksel ve zihinsel gelişimin başlangıcı olması sebebiyle önemlidir.

Anne baba adayları, mutlu çocuklar yetiştirebilmek için bebekleri daha doğmadan bazı konularda bilinçlenmeli ve farkındalık geliştirmeliler. Aile Danışmanı, Eğitimci ve Yazar Ebru Demirhan “Hayatı Yeniden Başlat” adlı kitabında mutlu bir birey yetiştirmek isteyen ailelere erken dönemlerden itibaren önerilerde bulunuyor.

Fiziksel gelişimimizin yanı sıra zihinsel ve duygusal gelişimimizin de tohumları anne rahminde atılır. Hamilelik sürecinde annenin aldığı besinlerden bebeğin de beslenmesi gibi annenin ve ailenin içinde bulunduğu ortamın yoğunlaştığı duygulardan da bebekler etkilenebilir. Bu duygular bebeğin bilinçaltına kodlanabilir, bebeğin hayat boyu duygu ve davranışlarını şekillenmesinde etkili olabilir. Mutlu bir birey yetiştirmek isteyen ailelere, Aile Danışmanı, Eğitimci ve Yazar Ebru Demirhan’ın önerileri:

Bebek haberi sevinçle karşılanmalı

Her bebek farklı bir ortamda doğar ve varlığının ilk haberi alındığında her aile farklı tepki verir. Bebekler için istenip istenmemek önemlidir. Bu sebeple bebekler mümkün olduğunca güzel karşılanmalı ve varlığı öğrenildiğinde kendisiyle içsel bir ilişki kurmaya çalışılarak güvende olduğu, sevildiği, istenildiği mesajı bebeğe hissettirilmeye çalışılmalı.

Cinsiyet beklentisine girilmemeli

Geleneksel toplumlarda bebeklerin cinsiyeti hakkında çok katı tutumları olan aileler var. Erkek ya da kız bebek beklentisinde olmak, bu konuda anne üzerinde baskı kurmak, aile içi gerginlikler yaşamak; sonucu değiştirmemekle beraber bebeğin de stresli bir ortama doğmasına sebep olabilir. Bu tür durumlarda bebekler büyüdükçe yetersizlik hissi, kendinden memnun olmama, diğer cinsiyetin karakteristik özelliklerini yansıtarak kabul görme çabası içinde olabiliyor. Bazen de beklenen cinsiyette doğmak ve ailenin bu cinsiyete çok fazla anlam yüklemesi çocukta her şeyi yapma hakkına sahibim hissi bırakabiliyor ve şiddet eğilimlerinin tohumları atılmış oluyor. Bir bebeğin cinsiyetinden daha önemlisi sağlıkla dünyaya gelmesi.

Çocuğa kendi idealimize göre bir yaşam biçilmemeli

Ebeveynler toplum baskısı gibi nedenlerle kendi gerçekleştiremedikleri ideallerini bazen çocuklarının büyüyüp gerçekleştirmesini isteyebiliyorlar. Buna örnek olarak meslek seçimi, belli bir sınavı kazanmak, yüksek yaşam standartlarına ulaşmak verilebilir. Her çocuk kendi potansiyeli ve yetenekleri ile doğar. Zamanla kendini tanımayı öğrenir ve kendi idealleri oluşmaya başlar. Erken dönemlerden itibaren çocuğa meslek yakıştırmak, onu baskı altında bırakabilir. Her bireyin yaşam amacı farklıdır. Ailelerin çocuklarının yaşam yolculuklarında sevgiyle rehberlik etmeleri onların yolunu açar.