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Narman Şehitler Barajı tamamlandığında 12 milyon metreküp su depolayacak

- DSİ 8. Bölge Müdürü Oğuzhan Yavuz:- "Proje, işletmeye alınması ile yöre çiftçisine, bölge ve yurt ekonomisine yılda 141 milyon 180 bin lira net gelir artışı sağlayacaktır"

Narman Şehitler Barajı tamamlandığında 12 milyon metreküp su depolayacak
24 Kasım 2022 Perşembe 15:17

ERZURUM (AA) - Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce, Erzurum'un Narman ilçesinde yapımı sürdürülen Şehitler Barajı, tamamlandığında 12 milyon 60 bin metreküp su depolayacak.

DSİ 8. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Bölge Müdürü Oğuzhan Yavuz, beraberinde müdür yardımcıları, şube müdürleri ve teknik ekiple, yapımı devam eden Narman Şehitler Barajı'nda incelemelerde bulundu.

Baraj şantiyesinde yüklenici firma yetkilileriyle değerlendirme toplantısı yapıp çalışmalar hakkında bilgi alan Yavuz, daha sonra gövde dolgusunda kullanılan malzeme ocaklarında ve baraj gövdesinde inceleme yaptı.

Yavuz, 47 bin 60 dekar tarım arazisini sulamak için projelendirilen barajda incelemelerde bulunduklarını belirtti.

Barajın kil çekirdekli kaya dolgu olarak inşa edildiğini aktaran Yavuz, "Temelden 86,90 metre yükseklikte inşa edilmekte. Gövde dolgu hacmi 1 milyon 481 bin metreküp olan barajda 12 milyon 60 bin metreküp su depolanacak." ifadesini kullandı.

Bugüne kadar ulaşım yolları, derivasyon tüneli ve gövde sıyırma kazılarının tamamlandığını anlatan Yavuz, şunları kaydetti:

"Barajda 2 Eylül'de gövde dolgu imalatlarına başlanmış olup bugüne kadar 600 bin metreküp dolgu imalatı tamamlanmıştır. Yıl sonuna kadar gövde dolgusunun memba batardo (suyun baraj inşaatına girmesini önleme) üst kotu olan 2 bin 7 metre seviyesine çıkarılması için 100 bin metreküp dolgu imalatı yapmayı hedefliyoruz. Barajda çalışmalar hızla devam etmektedir. Bitirilmesiyle modern sulama sistemine kavuşacak olan yöre çiftçisi, sulama suyunda da tasarruf yapacaktır. Proje, işletmeye alınması ile yöre çiftçisine, bölge ve yurt ekonomisine yılda 141 milyon 180 bin lira net gelir artışı sağlayacaktır. Amacımız, çalışmaları bir an önce tamamlayıp faydaya dönüşmesini sağlamaktır."

Etiketler; #Devlet Su İşleri #DSİ 8. Bölge Müdürlüğü #erzurum #Şehitler Barajı
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