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Nefes borusuna yemek kaçan kadını, restoran sahibinin Heimlich manevrası kurtardı

Nefes borusuna yemek kaçan kadını, restoran sahibinin Heimlich manevrası kurtardı
24 Kasım 2022 Perşembe 15:09

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde bir restoran sahibinin, nefes borusuna yemek kaçan kadına Heimlich manevrasıyla müdahale etmesi güvenlik kamerasına yansıdı.

Çağlayan Mahallesi Şelale Caddesi'ndeki restoranda ailesiyle yemek yiyen kadının nefes borusuna yiyecek kaçtı.

Bir anda nefes alamayan ve paniğe kapılan kadın yanında bulunanlardan yardım istedi.

Durumu fark eden ilk yardım bilgisine sahip iş yeri sahibi Murat Kurtar, Heimlich manevrasıyla kadının nefes borusuna kaçan yiyeceği çıkarttı.

Güvenlik kamerasına yansıyan olayı AA muhabirine anlatan iş yeri sahibi Kurtar, restoranında ailesiyle yemek yiyen kadının bir anda boğulmak üzere olduğunu fark edince koşarak yanına gittiğini söyledi.

O sırada kadının yakınlarından birinin Heimlich manevrası yapmaya çalıştığını ancak başarılı olamadığını, bunun üzerine kendisinin müdahale ettiğini belirten Kurtar, şöyle konuştu:

"Hanımefendi tam yığılma noktasına gelmişti. Heimlich manevrasını yapmaya başladım. Yaklaşık 30 saniye boyunca Heimlich manevrası yaptım. Şükürler olsun kurtuldu, çok mutlu olduk. Yakınları çok sevindiler, bize minnettar olduklarını söylediler. Hanımefendiye geçmiş olsun diliyorum. Böyle bir olay yaşanmasını istemezdik ama maalesef yaşandı. Heimlich manevrasıyla üstesinden geldik. Heimlich manevrasını 7'den 70'e herkesin bilmesi gerekiyor."

Etiketler; #heimlich manevrası #kurtarma #mersin #restoran
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