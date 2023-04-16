Nevşehir'de AK Parti milletvekili adayları seçmenle buluştu

NEVŞEHİR (AA) - AK Parti Nevşehir milletvekili adayları Süleyman Özgün, Emre Çalışkan ve Mustafa Rauf Yanar, çeşitli ilçelerde seçmenle bir araya geldi.



AK Parti İl Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, 14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri öncesi, milletvekili adaylarının ziyaret programları sürüyor.

Milletvekili adaylarından Özgün, Hacıbektaş'ta partinin ilçe teşkilatınca düzenlenen iftara katıldı.

Mahalle ve köy muhtarları ile partililerin yer aldığı programda konuşan Özgün, AK Parti iktidarında Türkiye'nin sağlık, savunma, ulaşım gibi birçok alanda önemli başarılar elde ettiğini, Türkiye Yüzyılının AK Parti iktidarının yeni yatırım ve atılımlarıyla mümkün olacağını belirtti.

Milletvekili adaylarından Çalışkan kent merkezinde, Yanar ise Ürgüp ilçesinde esnaf ve vatandaşla bir araya gelerek, milletvekili seçilmeleri halinde hayata geçirmeyi planladıkları projeleri hakkında bilgi verdi.