Öğrencilerin açık hava kütüphanesi

‘Kitap Benim’ projesi kapsamında her gün okullarda ve uzaktan eğitim kapsamında evlerde 20 dakika serbest okuma saati düzenleyen Uğur Okulları, toplumda okuma farkındalığı oluşturmak amacıyla açık alanlarda okuma etkinliği düzenledi

İstanbul’dan İzmir’e, Denizli’den Van’a kadar Türkiye’nin dört bir yanında öğrenciler; sahillerde, parklarda, bahçelerde sosyal mesafeye dikkat ederek ve maskelerini takarak kitap okudu.

Öğrencilerin okuma, okuduğunu anlama, düşünceleri yorumlama, bunları zihninde yapılandırarak değerlendirme ve ilişki kurma becerilerini geliştirmeyi hedefleyen Uğur Okulları üç yıldır devam eden Kitap Benim projesini pandemi döneminde de hız kesmeden sürdürüyor. Yüz yüze eğitime başlayan kademelerdeki öğrenciler okullarda, uzaktan eğitim alan öğrenciler evlerinde, her gün 20 dakika kitap okuyor. Bu kapsamda toplumda da okuma farkındalığı oluşturmayı amaçlayan öğrenciler, Türkiye’nin dört bir yanında açık alanlarda okuma etkinliği gerçekleştirdi. Öğretmenleri ve arkadaşlarıyla doğada buluşan öğrenciler “Farklı kapıları araladığımız çok güzel bir etkinlik yaptık” dedi.

Anadilin önemine vurgu yapan Uğur Okulları Eğitim ve Öğretimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Nil Çiçek “Öğrencilerimizin Türkçe’yi doğru kullanma, okuduğunu anlama ve yorumlama, geniş kelime hazinesine sahip olma ve imla kurallarını bilme gibi beceriler ile donanması öncelikli hedeflerimiz arasında yer alıyor. Biz Uğur Okulları olarak, bunu elde etmenin ilk adımının öğrencilerimize okuma alışkanlığı kazandırmaktan geçtiğini biliyoruz. Kitap okumaya verdiğimiz önemle akademik başarıyı ve sınav başarısını da destekliyoruz.

Okullarımızın tümünde, özel kitap okuma alanlarımızda, sınıflarımızda, kütüphanelerimizde ya da uzaktan eğitim kapsamında evlerde her gün 20 dakikalık serbest okuma saatlerimizle öğrencilerimize kitap okuma bilincini aşılamayı, farkındalık yaratmayı hedefliyoruz. Okullarımızdaki tüm personelimiz aynı anda bu etkinliğe dahil oluyor. Projemiz ile öğrencilerimizin ve tüm çalışanlarımızın yeni dünyalar keşfetmelerini arzu ediyoruz. Bu projemizi de Kitap Kapağı Tasarım Yarışması, Kitap Kurduna Ödül Uygulaması sınıflarda kendilerinin el becerileri ile geliştirdiği kütüphaneler, yazar etkinliklerimiz ve hatta münazaraya kadar uzanan geniş bir yelpazeye yayarak verimini ve kalıcılığını artırmayı amaçlıyoruz” şeklinde konuştu.

‘Kitap Benim’ projesi hakkında bilgi veren Çiçek “Aslında her kişi kitabı okuduğunda kendi dünyasını yaratır. ‘Benim hayallerim, benim kitabım, benim yolculuğum, benim dünyam, benim karakterlerim’ diyerek bu yola çıktık. Dolayısıyla öğrencilerimizin kendi dünyalarını yaratabilmeleri, keşfedebilmeleri için kitap okuma süreçlerinde biz de onlara destek olmaya amaçlıyoruz” diye konuştu.

Uygun kitaplar seçilmeli

“Çocuklarda özellikle küçük yaşlardan itibaren kitap okuma alışkanlığının kazandırılmasını çok önemsiyoruz” diyen Çiçek konuşmasına şöyle devam etti: “Bu kapsamda ebeveynlere çok iş düşüyor. Özellikle 0-6 yaş grubunda ailelerimizin desteğiyle çocuklarımıza kitap okuma alışkanlığının kazandırılmasını çok önemsiyoruz. Ama bu noktada öğrencilerimiz sadece ebeveynlerinin veya öğretmenlerinin seçtiği kitapları değil yaş grubu özelliklerine uygun olacak şekilde, çocukların kendi kişisel özelliklerine, kendi ilgi alanlarına yönelik kitaplar seçmeli. Mesela bir öğrencimizin spora ilgisi varsa sporla ilgili bir kitap okuyabilir ya da güncel haberleri takip etmeyi seven öğrencilerimiz için ailesi düzenli gazete okuması için yönlendirme yapabilir.”