OKD Polimer Mühendislik Plastikleri

OKD Polimer, özellikle son dönemlerde pek çok sektörde yaygın şekilde kullanılmaya başlanan kestamit denilince akla gelen ilk platformlardan birisi durumunda.

Kestamit ya da bir başka deyişle döküm polyamid konusundaki güncel yenilikleri yakalayan ve bunu tüm üretim süreçlerine yansıtmayı başaran OKD Polimer ile tanıştınız mı?

Kendi alanında 2004 senesinden bu yana hizmet veren ve dolayısıyla artık sektörün öncü markalarından birisi olmaya başlayan OKD Polimer, kestamit üretimi ve pazarlamasında fark yaratmaya devam ediyor. He verimlik ve performanstan hem de kalite ve ekonomik fiyatlardan ödün vermediği için geniş kitleler tarafından tercih edilen firma, kazan-kazan felsefesini benimsiyor ve bunu müşterilerine benimsetiyor. Aynı zamanda yeni iş modelleri ve stratejilerine her daim uyum sağlayan, bu konuda öncü olmayı başaran OKD Polimer, mühendislik plastiği olan kestamit üretiminde dünya çapında bir marka durumunda.

Sektörde Öncü

2011 senesinden sonra OKD Polimer, kestamid üretiminin yanında, talaşlı imalat makine parkını geliştirmeye başlamıştır. Son teknoloji CNC kontrollü kesim aygıtları sayesinde teknik plastiklere dair muhteşem sonuçlar oluşturmak mümkün. OKD Polimer hem talaşlı imalat hem de mühendislik plastikleri konusunda Kanada’dan Sırbistan’a, Polonya’dan Vietnam’a tüm dünya ile iş birliği içinde. Üstelik bu ihracat girişimleri her sene biraz daha genişliyor. Özellikle de döküm polyamid ürünlerinin dünyada daha da popülerleşmeye başlaması, bu durumun en önemli nedeni olarak kabul görür. Kestamit, levha, boru ya da çubuk şeklinde üretilir. Bugün baktığımız zaman tonaj yük makaralarında ya da büyük dişlilerde kullanıldığını görebiliyoruz. Genel anlamda makine, imalat, gıda sanayi, konveyor sistemleri gibi alanlarda aktif şekilde değerlendiriliyor. Kestamitlerin dayanıklı olmasının yanında maliyet açısından da uygun olması, sıklıkla tercih edilmesine neden oluyor. Teknik plastikler alanında profesyonelleşen ve belli bir branşlaşma yaratabilen OKD Polimer, evrensel düzeyde kabul gören gerekli standartları da karşılamaktadır.

OKD Polimer İletişim