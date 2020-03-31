Online eğitimlerde PDR desteği

Koronavirüs tedbirleri kapsamında okullar uzaktan eğitim sürecine başladı. Öğretmenleriyle online derslerde buluşan öğrencilere, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümünden eğitmenler de destek veriyor.

Online eğitimlerde PDR desteği
31 Mart 2020 Salı 16:40

Herkesin evde kalmasının hayati önem taşıdığı bu süreçte dersleri canlı yayında işleyen öğrenciler, özledikleri sınıf ortamına ve öğretmenlerine kavuştu. Öğretmen ve öğrencileri canlı yayında buluşturan İSTEK Okulları’nda da derslerin anaokulundan lise son sınıfa kadar olan tüm kademelerde işlendiği bildirildi. Teknolojik alt yapı ile online derse hazır olan sistemde, derslere ek olarak İSTEK Okulları öğretmenleri tarafından hazırlanan videoların da haftalık ders programlarıyla birlikte paylaşıldığı belirtildi. Ayrıca, bu yıl sınava girecek olan 8 ve 12’nci sınıf öğrencileri başta olmak üzere, tüm kademelerdeki öğrencilerin moral ve motivasyonlarının yüksek tutulması için de, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü online görüşmeler gerçekleştirerek öğrenci ve velilere destek veriyor.

Önceki Haber
Matematik liginde dünya birincisi oldular
Sonraki Haber
İyileşmiş hastanın kanıyla tedavi başlıyor
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.