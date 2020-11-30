Opel Markası ve Opel Forum Hakkında

Bir zamanlar Amerikan şirketi General Motors'a ait bir Alman otomobil markası olarak ünlenen ve bu alanda gelişmelerini ortaya koyan marka olan Opel yaklaşık 2 yıldır PSA Group altında teknolojik yenilikleri sürekli geliştirilen bir markadır.

Şirket merkezi Rüsselsheim'de olan birçok modelin üretimi hız kesmeden devam ediyor. Üretilen çok çeşitli otomobil modelleri sayesinde yıllarca bu piyasaya can vermeyi başaran marka uygun fiyatlı ve yüksek donanımlı araçlarıyla kullanıcılarını memnun etmektedir. Bunca yıllık çalışmalarıyla birlikte birikimli bir müşteri kitlesini elde etmiş ve bu anlamda emin adımlarla ilerlemesini devam ettirmektedir. Bu ilerleyişinin yanında ise sevenlerinin oluşturduğu fan siteleri Opel forum altında birleşmiş bilgi aktarımı her daim canlı hale gelmiştir.

Opel Fiyat Listesi

Merkezi Almanya’da olan markanın araç serileri kullanım amacınıza uygun farklı modellerini çıkartarak bu piyasada önemli bir yere sahiptir. Müşterilerin isteklerini ön planda tutan marka küçük aileler için Corsa ve Astra hatchback modellerini üretmiştir. Bunun dışında geniş bagaj isteyen sürücüler için Astra’nın sedan kasa tipi aracını piyasa sürmüştür. Engebeli yollarda ve şehirde araç kullanımını çok daha kolay hale getirebilmek için ise Opel’in SUV araçlarından Crossland X, Mokka X ve Grandland X’i kullanılarak rahatlığa erişilir. Hem geniş hem de spor araç isteyen müşteriler için Insignia Grand Sport ve ticari araca ihtiyaç duyan müşteriler içinde Combo modellerini öne çıkartarak bu zamana kadar otomobil piyasasında büyük söz sahibi olan marka haline dönüşmüştür. İhtiyacınıza göre belirleyeceğiniz modeli ise Opel fiyat listesi altında seçimi yapabilirsiniz.

Opel Öne Çıkışı

Müşteri potansiyelini geniş tutmayı başaran otomobil markası yüksek malzeme kalitesi, konfor, şık tasarımları ve güvenlik sistemleriyle ilgi çekmeyi başarır. Diğer rakip firmalardan bir adım önde olabilecek bir politika izler. Opel markasının araçlarının yedek parçalarını ülkemizde rahatlıkla bulunabilmesi ve fiyat olarak uygun olması markanın modellerinin daha çok tercih edilmesine vesile olur.

Opel Modelleri Güncel Fiyatları