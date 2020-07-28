Opet bayilerini ödüllendiriyor

Opet, bayi memnuniyet ve performans değerlendirme sistemi “Bravo” kapsamında geçtiğimiz yılın en iyi 100 bayisini ödüllendirdi. Bu kapsamda Türkiye genelinde 51’inci olan Manisa Akaylar Petrol de ödüle layık görüldü

Opet, bayi memnuniyet ve performans değerlendirme sistemi “Bravo” kapsamında geçtiğimiz yılın en iyi 100 bayisini ödüllendirdi. Türkiye çapında dereceye giren istasyonların yönetici ve çalışanları, OPET bölge ve saha müdürleri aracılığıyla eş zamanlı olarak ödüllerini aldılar. Bu kapsamda Türkiye genelinde 51’inci olan Manisa Akaylar Petrol de ödüle layık görüldü. Opet; bayileri ve istasyon çalışanları ile stratejik hedefleri, hizmet standartları ve yıllık finansal hedefleri paralelinde istasyon bazlı performansın şeffaf olarak ölçümlendiği ortak bir platform olan Bravo sistemi kapsamında, en iyi performansı sergileyen bayilerini ödüllendirdi. Türkiye çapındaki 1061 OPET bayisi arasından satış ve finansal performansı, müşteri memnuniyeti, hizmet, Temiz Tuvalet Kampanyası standartlarına uyum, Kadın Gücü Projesi’ne aktif destek, kurumsal eğitimlere katılım gibi hedefleri üstün performansla yerine getiren ilk 100 OPET bayisi; yıllık bakım programı, kıyafet, gezi programının yanı sıra istasyon personeline altın ödülüne hak kazandı. Tüm Türkiye çapında dereceye giren istasyonların yönetici ve çalışanları, OPET bölge ve saha müdürleri aracılığıyla eş zamanlı olarak altın ödüllerini aldılar. Bu kapsamda Manisa Akaylar Petrol personeli de Türkiye 51’incisi olarak ödüle hak kazandı.

Bravo sistemi

OPET Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İrfan Özdemir, OPET’in müşteri memnuniyeti odaklı kurumsal hedeflerinin bayilere yayılımını sağlayarak kurumsal standartın sürdürülebilirliğini hedefleyen Bravo sisteminde yıllık değerlendirme sonuçlarına göre; Türkiye geneli sıralamasında, hedef kart skoru en yüksek bayilerin ödüllendirildiğini belirtti. Özdemir konuyla ilgili şu bilgileri verdi: “OPET Bravo sistemi, her şeyden önce insan-müşteri-bayi-iletişim-hedef-gelişim ve teknoloji odaklı ve ölçülebilir bir sistem. Aynı zamanda sürdürülebilir katma değer yaratmayı hedefleyen performans odaklı bir tanıma ve takdir sistemidir ve müşteri, istasyon görevlisi, bayi ve OPET arasında tüm noktalara değer yaratan bir rehber niteliği taşımaktadır. 2019 yılı başında uygulamaya başladığımız hem web hem de mobil uygulaması olan bu sistemle hizmet standartları ve performans ölçümü kolaylıkla takip edilebiliyor. Derece giren bütün iş ortaklarımızı tebrik ederek başarılarının devamını diliyorum.