Orta düzey yönetici belgesi kısaca ODY belgesi olarak da anılmaktadır.

Bu belge için karayolu taşımacılığı sektöründe çalışarak, kariyer merdivenlerini tırmanmak isteyenler için olmazsa olmazlar arasında yer aldığını söylemek gerekir. 4 farklı türü olan ODY belgesinde Karayolu Taşımacılık Yönetmeliklerinin istediği kriterleri yerine getirmek yeterli olurken, ilgili bölümlerin 4 yıllık üniversite eğitimini tamamladıktan sonra sadece sınava girerek de alınabilir.

Her belgede olduğu gibi, orta düzey yönetici belge türlerine de sahip olmak için adayların yerine getirmesi gereken birtakım şartlar bulunmaktadır. İşte ODY belgesini almak için yerine getirilmesi gerekenler ve izlenmesi gereken prosedürler üzerine pratik bilgiler.

Orta Düzey Yönetici Belgesi Almanın Şartları

Orta düzey yönetici belgesi almanın şartlarında birinci sırada en az ortaokul mezunu olmak şartı vardır. Bu koşulu yerine getirdikten sonra kişinin, ODY belgesi veren firmalarla irtibat kurarak prosedürün işleyişi hakkındaki güncel bilgilere ulaşmaları mümkündür. Fakat kısaca genel hatları belirtmek gerekirse, 4 tip olan ODY belgesinden hangisini alacağına karar vermek ve o tür için belirlenen dersleri tamamlamak gerekmektedir. Eğitim tamamladıktan sonra 50 sorudan oluşan mesleki yeterlilik sınavına girmeleri ve en az %70 başarılı bir sonuç almaları gerekmektedir. Orta düzey yöneticisi belgesi almanın şartlarından bir diğeri ise kişi eğer üniversite ilgili bölümde 4 yıllık eğitimi tamamlamışsa sadece sınava girmesi ve başarılı olması kaydı ile de bu belgeyi almaya hak kazanabilir.

Orta Düzey Yetki Belgesi Türleri

Bu sektörde söz sahibi olmak isteyen çalışanlar için orta düzey yetki belgesi 4925 sayılı karayolu taşıma yönetmeliği, ilgili kanuna göre olması zorunludur. Ve bu belgeyi almak isteyen bireyler ODY tipleri hakkında bilgi olması gerekir.

Orta düzey yetki belgesi türleri şunlardır:

ODY1: Karayolu taşımacılığında uluslararası platformlarda çalışan firmalarda orta düzey yöneticiler ODY2: Karayolu taşımacılığında ülke sınırlarında yolcu taşıyan firmalarda orta düzey yöneticiler ODY3: Karayolu taşımacılığında uluslararası yük, eşya ve kargo taşıyan firmalarda orta düzey yöneticiler ODY4: Karayolu taşımacılığında ülke içinde eşya, kargo ve yük taşıyan firmalarda orta düzey yöneticiler.

Kaynak: https://www.srcbelgesi.web.tr/