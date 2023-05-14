Cumhurbaşkanı Erdoğan: Oy verme demokrasimize yakışır şekilde tamamlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Oy verme demokrasimize yakışır şekilde tamamlandı
0
Kılıçdaroğlu, Ankara'da oyunu kullandı Kılıçdaroğlu, Ankara'da oyunu kullandı
Kılıçdaroğlu, Ankara'da oyunu kullandı Kılıçdaroğlu, Ankara'da oyunu kullandı
0
Erdoğan'ı arkasında gören seçmenin şaşkınlığı
Erdoğan'ı arkasında gören seçmenin şaşkınlığı
0
AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım oyunu Tuzla'da kullandı
AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım oyunu Tuzla'da kullandı
0

Oylarını kullanıp, pikniğe koştular

Antalya'da oy verme işlemini tamamlayanlar, mesire ve piknik alanlarını doldurdu

Oylarını kullanıp, pikniğe koştular
14 Mayıs 2023 Pazar 13:28

Ülke genelinde Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy kullanma işlemi saat 08.00'de başladı. Antalya'da oylarını erken saatlerde kullanan vatandaşlar, soluğu piknik ve mesire alanlarında aldı. Sabah saatlerinden itibaren aileleriyle birlikte mesire alanlarını dolduranlar mangallarını yaktı. Antalya- Kemer kara yolu üzerinde Topçam Günübirlik Kullanım Alanı'na gelenler, güzel havanın keyfini çıkardı. Hava sıcaklığının 23 dereceleri gördüğü kentte, özellikle çocuklar denize girerek vakit geçirdi. Aileleri ise öğle saatlerinde yemek için hazırlık yaptı.
Oylarını erken saatlerde kullandıklarını söyleyen Can Aydın, “Oyumuzu kullandık, hayırlı, uğurlu olsun. Akşam da keyfe devam ederiz. Şimdi de mangal keyfi yapıyoruz" dedi.

Güzel havada piknik keyfi yaptıklarını belirten Neriman Çakan ise “Oyumuzu kullandık vatana, millete hayırlısı neyse o olsun. Seçime katılım daha yoğundu" diye konuştu.

Ali Deveci de “Oyumuzu kullandık sonrasında çoluk, çocuğu alıp geldik. Bugünü değerlendirmek istedik. Biz sabah çok erken gittiğimiz için çok yoğunluk yoktu. Sonrasında bir yığılma oldu. Biz de eşyalarımızı toplayıp buraya geldik. Saat 17.00'ye kadar burada olacağız" dedi.

ENGELLİLER ZEMİN KATTA OY KULLANDI
Muratpaşa ilçesinde yer alan 75. Yıl Cumhuriyet Anadolu Lisesi'nde oy kullanacak engelli ve yaşlı vatandaşlar için zemin katta yer alan ek binadaki sınıflar kullanıldı. Okul bahçesine ailelerinin yardımıyla tekerlekli sandalyede gelen engelli vatandaşlar, seçmen listelerinde yer alan sınıflarda kısa süre sıra bekledi. Ardından oy pusulalarını ve mühürlerini alan engelliler, oy kullanma kabinine ailelerinin yardımıyla gitti. Kabinde tek başına oy kullanan engelliler, mühür bastıkları oy pusulalarını sarı zarfın içerisine katlayarak koydu. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #antalya
İlgili Galeriler
Tarihle doğanın buluştuğu Likya Yolu doğaseverleri ağırlıyor
Tarihle doğanın buluştuğu Likya Yolu doğaseverleri ağırlıyor
Manisa'da yaban hayatı fotokapanla görüntülendi
Manisa'da yaban hayatı fotokapanla görüntülendi
İzmir'de sağanak vatandaşları zorladı
İzmir'de sağanak vatandaşları zorladı
Depremzede çocuklar, İzmir Doğal Yaşam Parkı'nı gezdi
Depremzede çocuklar, İzmir Doğal Yaşam Parkı'nı gezdi
Önceki Haber
Bahçeli, Ankara'da oyunu kullandı
Sonraki Haber
Kruvaziyer “Europa“ ile Bodrum'a 343 turist geldi
Sandık başında kalp krizi geçirdi, hastanede öldü
Sandık başında kalp krizi geçirdi, hastanede öldü
0
Sakarya’da yangında ev ve iş yerinde hasar oluştu
Sakarya’da yangında ev ve iş yerinde hasar oluştu
0
Samsun’da otomobil, önündeki TIR'a çarptı: 4 yaralı
Samsun’da otomobil, önündeki TIR'a çarptı: 4 yaralı
0
Edirne'de tarlaya devrilen araçtaki 6 kişi yaralandı
Edirne'de tarlaya devrilen araçtaki 6 kişi yaralandı
0
Samsun'da su içtiği bardaktaki DNA’sından yakalanan cinsel istismar sanığına 6 yıl hapis
Samsun'da su içtiği bardaktaki DNA’sından yakalanan cinsel istismar sanığına 6 yıl hapis
0
Togg, İntercity İstanbul Park Pisti'ne çıktı
Togg, İntercity İstanbul Park Pisti'ne çıktı
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.