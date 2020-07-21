Parayla Tez Yazdırırken Dikkat Edilmesi Gereken 5 Detay

Günümüz Ekonomik koşulları nedeni ile lisans eğitimini tamamlayan kişiler, daha fazla vakit kaybetmeden iş hayatına atılmak istemektedir.

Bunun yanında tez yazmayı vakit kaybı olarak gören ve karşılaştığı aksilikler yüzünden tez yazamayan birçok öğrenci bulunmaktadır. Bu ve bunun gibi birçok neden yüzünden çoğu öğrenci tez araştırmalarını kendi yapmak istememektedir. Aslında tez yazmak, düşünüldüğü kadarda kolay bir iş değildir.

Günümüzde tez yazdırma fiyatları hizmeti veren birçok İnternet sitesi bulunmaktadır. Bu siteleri inceleyip, iyi bir araştırma yaparak başkalarına tez yazdırmayı tercih edebilirsiniz. Ancak bu hizmeti veren her site tam anlamıyla güvenilir olmayabilir. İyi bir inceleme yaparak dolandırılma riskini en aza indirmelisiniz. Ama yinede paralı tez yazdırma konusunda kararlı iseniz dikkatli davranmanız gereken bazı noktalar bulunmaktadır. Bu noktalara dikkat ederek güvenilir kişilerden tez yazdırma ücretleri hizmeti alabilirsiniz. Parayla tez yazdırırken dikkat edilmesi gereken 5 detayı şu şekilde sıralayabiliriz.

1-Telefon İle yada Yüz Yüze Görüşme Yapın

Parayla tez yazan siteler ilk olarak kişilerden ödemeyi talep etmektedir. Bu durum firmaların en doğal hakkı olabilir, fakat tez yazdığını söyleyerek dolandırıcılık yapan kişilerde olduğu unutulmamalıdır. Tez yazdırmaya karar verdiğiniz birini bulduysanız onunla telefonda yada yüz yüze görüşmeden asla ödeme yapmamalısınız. Tezinizi yazacak kişinin işinde uzman ve güvenilir biri olduğundan emin olduktan sonra ödemeyi yapabilirsiniz.

2-Tezi Yazacak Kişinin İletişim Bilgilerini Kontrol Edin

Tez yazmayı meslek haline getiren ve paralı tez yazdırma hizmeti veren çok fazla kişi bulunmamaktadır. Bu kişilerin sayısının az olmasının nedeni, işlerini profesyonel olarak yapmalarıdır. Fakat piyasada profesyonel kişilerin yanı sıra, yetersiz ve kötü niyetli kişilerde bulunmaktadır. Parayla tez yazdırırken dolandırılmak istemiyorsanız, tezi yazacak kişinin iletişim bilgilerini dikkatlice kontrol etmeniz gerekmektedir.

3-Kimlik Bilgilerinizi Verirken Dikkatli Davranın

Para karşılığı tez yazdırma ücreti işlemi yapılan sitelerde ilk olarak sizden kimlik bilgisi istenmektedir. Güvenilir olduğundan emin olmadığınız kişilerle kimlik bilgilerinizi paylaşmamaya özen göstermelisiniz. İşinizi hemen halletmek adına bilgi paylaşımında bulunmamalı, dolandırılma ihtimalini göz önüne almalısınız.

4-Tezi Yazacak Kişi İle Yapacağınız Görüşmelerde Dikkatli Davranın

Para karşılığı tez yazan kişilerin birçoğu üniversitelerde belirli görevlerdeki insanlardır. Mesela size bu tez araştırmasını veren hocanızda para karşılığı tez yazıyor olabilir. Bu nedenle kişisel bilgilerinizi ve tezinizin konusunu yazar ile paylaşmadan önce onun ne iş yaptığını ve nereden olduğunu öğrenmeyi unutmayın. Eğer böyle bir durumla karşılaşırsanız teziniz geçersiz sayılabilir.

5-Kişisel Bilgilerinizi Gizli Tutmaya Özen Gösterin