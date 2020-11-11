Personel Devam Kontrol Sistemi Otomasyonu Faydaları

Kurumsal markaların son derece önemle takip ettiği, çoğu zaman maaşlara bile yansıdığı mesai süreçlerinin giriş ve çıkış noktasında saatlerin kayıt altına alınması konusunda daha önce bir otomasyon düşünmüş müydünüz? Günümüzde geç geliş ya da erken çıkış yapma hatalarında, çalışanların bu noktada puantaj sonuçlarıyla beraber raporlanması için artık sıkı bir sistem bulunmaktadır.

Güçlü ve kaliteli bir şekilde çalıştırma noktasında otomasyona bağlı olarak siz de PDKS ile tanışabilirsiniz. Açılımı Personel Devam Kontrol Sistemleri olarak tanımlanan bu sistemler, kurumsal firmalarda parmak izi ya da şifre ile birlikte giriş - çıkış yaptırtan, bu şekilde her personelin kaydını tutan, geç geliş ya da erken çıkışların dışında da mesai yapanların, izinli sayılanların ya da devamsızlık süreçlerinin hali hazır şekilde bir rapora bağlı olarak çıkartılmasında değerlendirmelerinizi yapabilirsiniz. Personel Devam Kontrol Sistemleri günümüzde büyük markaların, personel sayısı oldukça yüksek olan firmaların doğrudan tercih ettiği sistemlerden biridir.

ICS İle PDKS Otomasyonu Hizmeti Alın

PDKS otomasyonu ile alakalı olarak günümüzde hizmet veren birbirinden farklı birçok firma bulunur. En temel özelliklere göre ihtiyaçlarınızı bilip hareket ettiğinizde, doğru bir biçimde tercih edebilirseniz eğer, iş gücü kaybını olabildiğince minimum seviyede tutar ve kaliteli sonuçların da doğmasına ön ayak olursunuz. Birbirinden farklı türlerde faydalanacağınız, çok hızlı bir süreç işleme ve doğru, güvenilir bir kaynak noktasında insan gücüne dahi gerek kalmadan PDKS otomasyonunu şirketiniz adına alabilirsiniz. Bu sayede birçok personel kontrol sistemine dair her şeyi tek yapı içeriside kurmuş olursunuz.

İstediğiniz her zaman veri tabanına kaydedilen giriş, çıkış, fazla mesai süreçleriniz ve benzeri tüm noktalarda rapor tutar ve bu sayede dilediğiniz zaman rapor alabilirsiniz. İş aksatma, herhangi bir şekilde personellerden alacağınız verimi düşürmeme adına iş gücünü kaybetmeden en iyi şekilde ICS firmasıyla. Tanışın. İstediğiniz çok şeyi sizlere sağlayacak olan PDKS otomasyonunu şirketinize kurdurabilir, doğru performansı bu sayede görebilirsiniz.

Personellere yönelik bir devamlılığı kontrol eden mekanizmayı, diğer sistemler ile birleştirebilirsiniz. Hem donanım hem de yazılım taraflı entegrasyon ile hızlı, pratik ve çözüm odaklı yaklaşım sayesinde siz de ICS ile çözümlere sahip olabilirsiniz. Yetkin analizler sonucunda güçlü bir şekilde oluşturulan vardiyalar, planlı ve en doğru serbest çalışma yapısı sistemi oturtabilirsiniz. Kişiye özel vardiya sistemi açabilir, sabit ya da belirli vardiya döngüsünde dönerli şekilde tanımlama yapabilirsiniz. İş verimliliği açısından oldukça güçlü, altyapısal anlamda yetkin personellerinizle beraber büyük bir organizasyon içerisinde güçlü bir vardiya sistemi yazabilir olursunuz.