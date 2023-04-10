ANKARA (AA) - Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Başkanlığı, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 178. yıl dönümü ve 10 Nisan Polis Haftası etkinlikleri kapsamında kan bağışı kampanyası düzenledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, "Kan bağışı, milli bir meseledir." sözleriyle Kızılay'a kan bağışında bulunulması çağrısının ardından Özel Harekat Başkanlığı harekete geçti ve kan bağışı kampanyası başlattı.

- "Türkiye için can da veririz, kan da..."

Terörle mücadelede canlarını ortaya koyan özel harekat polisleri (PÖH) kampanya için "Türkiye için can da veririz, kan da..." sloganını seçti.

Türkiye genelinde düzenlenen kan bağışı kampanyası Polis Haftası boyunca devam edecek.