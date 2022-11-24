Polis Akademisinde, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Çalıştayı düzenlendi

- Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş:- "Yaklaşık 4 milyon 300 bin kişinin indirdiği KADES üzerinden bugün itibarıyla 561 bin 443 ihbar alınmıştır"

ANKARA (AA) - Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, yaklaşık 4 milyon 300 bin kişinin indirdiği Kadın Destek Uygulaması (KADES) üzerinden bugün itibarıyla 561 bin 443 ihbar alındığını belirterek, uygulama ile kolluk kuvvetlerinin olay yerine ortalama 5 dakika içinde ulaştığını bildirdi.

Polis Akademisi Başkanlığınca, Gölbaşı Yerleşkesinde, "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Çok Paydaşlı Bütüncül Yaklaşım Çalıştayı" düzenlendi.

Çalıştayın açılışında konuşan Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, "kadına el kalkmaz" anlayışıyla hareket ederek, bu soruna yönelik yeni güvenlik yaklaşımları geliştirildiğini, hiçbir ortak değerde yeri olmayan bu gayri insani davranışın önlenmesi için ilgili tüm kurul ve kuruluşlarla yoğun bir iş birliği yürüttüklerini söyledi.

Zihniyetin değişmesi, sağlıklı aile yapısının kurulması, çocukların güvenli, huzurlu ortamda büyümesi için meselenin boyutları ve taraflarıyla ele alınması gerektiğini vurgulayan Genel Müdür Aktaş, bu kapsamda, 1 Ocak'ta aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda genelge yayınlandığını hatırlattı.

Aktaş, genelgeyle, personelin daha bilinçli ve disiplinli hareket etmesi, polis sorumluluk bölgesinde il düzeyinde kuruluşu bulunan aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadele büro amirliğinin ilçe düzeyinde de kurulması, kadına karşılık işlenen suçlara yönelik tüm iş ve işlemlerin yeni kurulan 1005 büro amirliği tarafından yapılması gibi tedbirlerin alındığını anlattı.

Şiddetle mesafeyi bir tuşa indiren, Fransa ve Belçika gibi ülkelerin de örnek aldığı KADES projesinin, kadına şiddet sorununa karşı nasıl yaklaştıklarını ortaya koyduğunu ifade eden Aktaş, "Yaklaşık 4 milyon 300 bin kişinin indirdiği uygulama üzerinden bugün itibarıyla 561 bin 443 ihbar alınmıştır." dedi.

Aktaş, uygulamayla kadına karşı şiddet olaylarına daha hızlı şekilde müdahale edilebildiğini, kolluk kuvvetlerinin olay yerine ortalama 5 dakika içinde ulaştığını bildirdi.

Asayiş Daire Başkanlığı tarafından kurulan yeni elektronik izleme merkezinde de polis ve jandarma bölgesi dahil 81 ilde mahkeme kararıyla takılan elektronik kelepçelerin 7/24 izlendiğini söyleyen Aktaş, burada aynı anda 1500 vakanın takip edildiğini kaydetti.

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, haysiyet, şahsiyet ve zihniyet problemi olanların başvurduğu şiddetin, en kısa sürede çözülmesi için gerekli tüm tedbirleri almaya ve iş birliklerine devam edeceklerini vurgulayarak, bu sorunla mücadeleyi, daha kararlı şekilde sürdüreceklerini söyledi.

- Şiddetle mücadelede ortak zemin oluşturulacak

Polis Akademisi Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Çolak da kadına yönelik şiddet konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen çalıştayın, kurumların kadına şiddetle mücadelede ortak zemin oluşturmasını sağlamayı hedeflediğini belirtti.

Başkan Çolak, kadınlara karşı işlenen fiziksel, cinsel, ekonomik, psikolojik şiddeti içeren "kadına yönelik şiddet" tabirinin, "ısrarlı takip" kavramını da içerdiğini aktardı.

Aile üyeleri, eski eşler, arkadaşlar ve hatta kadınların hiç tanımadığı kişiler tarafından da uygulanabilen şiddetin, sürekli ya da dönemsel olabileceğini söyleyen Çolak, şöyle konuştu:

"Güç, kontrol, intikam, aşağılama ve toplumsal tutumlar, kadına yönelik şiddetin yönleridir. Her yönünün farklı bir şekilde ele alınması gerekliliği, sorunun çözümünü de karmaşıklaştırmaktadır. Çatışan kültürel değerler, mevcut güç dengesizlikleri, ele alınmamış psikolojik sorunlar da eklendiğinde durum daha karmaşıklaşabilmektedir."

Toplumsal çözümleri olan bir sorun olan kadına yönelik şiddetle mücadelenin, sosyal çözümler ve iş birliği gerektirdiğini vurgulayan Prof. Dr. Çolak, yapılan koordinasyonlar ve özellikle gençleri hedef alan çeşitli eğitim programları aracılığıyla kadına yönelik şiddetin nedenleri ve sonuçları hakkında farkındalık yaratmanın önemine işaret etti.

Çolak, saldırganların cezalandırılması konularındaki hukuki yaptırımların da önemli olduğunu belirtti.

Polis Akademisi olarak hem meslek öncesi eğitimlerde hem de hizmet içi eğitimlerde, aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele konusuna önemli ölçüde yer verdiklerini ifade eden Çolak, mesleğe girecek adaylara polis okulları ve Polis Amirleri Eğitimi Merkezi'nde kadına yönelik şiddetle mücadele konularında ders verildiğini aktardı.

Başkan Yılmaz Çolak, kadına karşı şiddetle mücadele kapsamında akademide son yıllarda yapılan faaliyetleri de anlattı.

Çalıştaya, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Şengün, Polis Akademisi Başkan Yardımcıları Fatih İnal, Ufuk Ayhan, Hamit Emrah Beriş, Teftiş Kurulu Başkanı Fenni Gürsel, İller İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Tülay Baydar Bilgihan ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkan Yardımcısı Özlem Yılmaz katıldı.