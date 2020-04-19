Polislere yaprak sarma ikramı

Sultanbeyli'de özel bir şirkette aşçılık yapan Kübra Selci, koronavirüsle mücadelede gecesini gündüzüne katan sağlık çalışanları ve polislere, kendi hazırlağı yaprak sarmaları ikram etti.

Polislere yaprak sarma ikramı
19 Nisan 2020 Pazar 11:14

Vatandaşlar  koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanları ve diğer meslek gruplarına destek vermeye devam ediyor. Sultanbeyli’de yaşayan aşçı Kübra Selci de sağlık çalışanları ve polislere yaprak sarma yaparak destek oldu. Selci, yaptığı paket paket sarmayı hem polislere verdi, hem de polisler aracılığıyla Sultanbeyli Devlet Hastanesinde görevli sağlık çalışanlarına gönderdi. Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri, Selci’nin yaptığı sarmaları  hastane çalışanlarına teslim etti. Polisler ve sağlık çalışanlarının kendisini teşekkürde bulunduğu Kübra Selci, "Bunu Sultanbeyli hastane çalışanları ve emniyet çalışanları için yaptık. Onlar bizden sadece evde kalmamızı istiyorlar,  küçük bir şey istiyorlar. Biz bunu layıkıyla yerine getirmeye çalışıyoruz. Ama onlar bizim için çok daha büyük risklere giriyorlar. Onları değerli olduklarını hissettirmek için böyle emek verdiğimiz bir şey olsun istedik. Elimizden geldiğince yapmaya çalıştık İnşallah beğenirler” dedi.

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