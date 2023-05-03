Polonya'da Türkiye'deki 14 Mayıs seçimleri için oy kullanma işlemi başladı

VARŞOVA (AA) - Polonya'da, yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenler, Türkiye'de 14 Mayıs'ta düzenlenecek Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi kapsamında oy vermeye başladı.
Polonya'nın başkenti Varşova'da, Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri için sandık kuruldu.
Seçmenler, yerel saatle 09.00'dan itibaren oy kullanmaya başladı. Oy verme işlemi 21.00'e kadar sürecek. Seçmenler, 7 Mayıs akşamına dek oy kullanabilecek.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre, Polonya'da toplam 10 bin 457 seçmen bulunuyor.
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