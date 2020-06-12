Profesyonel Mermer Silimi Nedir?

Profesyonel düzeyde mermer parlatma, silme, temizleme ve cilalama işlemlerinin hepsi restorasyon çalışmaları kapsamına girer.

Profesyonel mermer silimi işlemi ile mermer aşındırılır ve üzerindeki lekeler, çizikler, olumsuzluklar yok edilerek pürüzsüz hale getirilir. Bu işlem ile mermer silim hizmeti sunulur. Mermer silim işlemini deneyimli ve profesyonel bir ekip yapmalıdır. Mermerlerin ilk günkü görünümlerine kavuşmaları, aynı estetiğe ve sağlamlığa sahip olmaları için hizmetin profesyonel nitelikte olması gerekir.

Profesyonel Mermer Silimi ile Mermerleriniz Yepyeni!

Profesyonel düzeyde mermer parlatma , silme, temizleme ve cilalama işlemlerinin hepsi restorasyon çalışmaları kapsamına girer. Mermerler uzun yıllar sonunda eski estetik güzelliklerini yitirmeye başlarlar. Sağlamlıkları da uzun süreli kullanım sonunda azalır.

Mermerlerde zaman içinde birçok sorun meydana gelebilir. Örneğin renkleri solabilir, mermerlerde çizikler, lekeler meydana gelebilir. Çökme, kırılma gibi problemler de en çok şikayet edilen konular arasındadır.

Mermerler en çok mağazalarda, evlerde, banyo&mutfaklarda, ofislerde, eski yapılarda ve AVM zeminlerinde kullanılır. Kullanım sonucunda eskimesi nedeniyle yenileme çalışmaları sonucunda ilk günkü göz alıcı görünümlerine kavuşmaları ise mümkündür!

Mermer temizleme ve silme işlemleri uzman bir ekip tarafından detaylı analizler sonucunda başlatılır. Kullanılan yüzeylere, mermerin türüne, oluşan sorunlara göre yapılacak olan restorasyon işleminin aşamaları da ortaya çıkar.

Parlatma ve cilalama işlemleri mermerdeki genel sorunların giderilmesinden sonra gerçekleşir.

Profesyonel ve Kaliteli Mermer Silme Makineleri!

Mermer silme hizmetimiz tecrübeli ve bu alandaki yeniliklere, bilgiye hakim ekibimiz tarafından sunulur. Mermer silme işlemini özel kalitede makinelerimiz ile gerçekleştiriyoruz. Mermerleriniz zarar görmüyor ve en iyi biçimde üzeri pürüzsüz hale getiriliyor.

Malzeme ve makine kullanımlarında en iyisini tercih ediyoruz! Mermerlerin orijinal görünümünü değerlendirdikten sonra büyük bir özen ile silme ve diğer restorasyon işlemlerini gerçekleştiriyoruz.

Mermerleri Değiştirmeden Uygun Fiyatlarla Yeniliyoruz!

Mermer restorasyon hizmetlerimiz son derece uygun fiyatlarla veriliyor! Size detaylı bir fiyat teklifi sunmak için öncelikle mermer silme, mermer parlatma, mermer cilalama ve mermer temizleme gibi aşamaları netleştiriyoruz. Mermer türü, yapılacak olan çalışmanın kapsamı ve mevcut giderilmesi gereken problemler ise fiyatları belirleyen temel etkenlerdir.

Uyas Restorasyon firmamız ile mermerlerimiz profesyonel olarak silinecek ve yepyeni görünecek! www.uyasrestorasyon.com.tr ana sayfamızdan ve müşteri hizmetlerinden detaylı bilgi edinebilirsiniz.



















