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Rus Parlamentosunda, LGBT propagandasına karşı yasa tasarısı kabul edildi

Rus Parlamentosunda, LGBT propagandasına karşı yasa tasarısı kabul edildi
24 Kasım 2022 Perşembe 14:40

MOSKOVA (AA) - Rusya Parlamentosunun alt kanadı Devlet Duması, geleneksel olmayan cinsel ilişki, pedofili ve cinsiyet değiştirme isteğine neden olabilecek enformasyon propagandasını yasaklayan yasa tasarısını kabul etti.

Parlamento Genel Kurulu'nda oylaması yapılarak kabul edilen yasa tasarısıyla ülkede LGBT propagandası yasaklanıyor.

Buna göre, geleneksel olmayan cinsel ilişkiler ve pedofili kitle iletişim araçları, internet, reklamlar, edebi eserler ve sinema yoluyla yaygınlaştırılması yasaklanıyor.

Aynı mecralarda gençler arasında cinsiyet değiştirme çağrıları da yasak kapsamına alınıyor.

Çocukların LGBT ile ilgili bilgileri dinlemesi ve izlemesine erişimi sınırlayan bir mekanizmanın hayata geçirilmesini öngören yasa tasarısıyla, hükümet tarafından yetkilendirilen bir kuruluşun söz konusu fiilleri izleme yapmasına olanak sağlanıyor.

- Cezalar 10 milyon rubleye kadar çıkıyor

LGBT, pedofili ve cinsiyet değiştirme propagandasını sağlayan gerçek ve tüzel kişiler ile yabancı vatandaş ve yabancı kitle iletişim araçlarına yönelik cezaların getirildiği yasa tasarısında, cezalar 50 bin Rus rublesi (yaklaşık 827 dolar) ile 10 milyon Rus rublesi (yaklaşık 165 bin 290 dolar) arasında değişiyor.

- "Kendi geleneklerimiz ve değerlerimiz var"

Rusya Parlamentosunun alt kanadı Duma Başkanı Vyaçeslav Volodin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, milletvekillerine teşekkür ederek "Karar, ülkenin geleceği olan çocuklarımızı, ABD ve Avrupa devletlerinin yaydığı karanlıktan koruyacaktır. Kendi geleneklerimiz ve değerlerimiz var." ifadelerini kullandı.

Yasa tasarısı, Rusya Parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyinde onaylandıktan sonra Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in imzasıyla yürürlüğe girecek.

Putin, 9 Kasım'da ülkede eş cinsel ilişkileri Rus toplumu için yıkıcı fikir ve değerler içerisine alan bir kararname imzalamıştı.

Etiketler; #Duma #LGBT propagandası #Rusya Parlamentosu #yasak
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