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Rusya'da “Güney Akım“ doğal gaz hattına yönelik terör eylemi engellendi

Rusya'da “Güney Akım“ doğal gaz hattına yönelik terör eylemi engellendi
24 Kasım 2022 Perşembe 13:14

MOSKOVA (AA) - Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Türkiye ile Avrupa'ya gaz sağlayan "Güney Akım" doğal gaz boru hattına yönelik terör eyleminin engellendiğini bildirdi.

FSB'den yapılan açıklamada, "FSB'nin operasyonu sonucu, Ukrayna istihbaratının 'Güney Akım' doğal gaz boru hattına yönelik terör eylemi düzenleme girişimini engelledik. Bu hat üzerinden Türkiye ile Avrupa'ya gaz sevkiyatı yapılıyor." ifadelerine yer verildi.

Operasyon esnasında, Rus vatandaşlarının gözaltına alındığı ve patlamanın düzenlenmesi için gerekli malzemelerin ele geçirildiği kaydedilen açıklamada, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı aktarıldı.

Açıklamada, söz konusu hattın, Rusya'nın Volgograd bölgesinde patlatılmasının planlandığı kaydedildi.

Etiketler; #doğal gaz #FSB #Güney Akım #rusya #terör eylemi
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