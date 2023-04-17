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Sabancı Üniversitesinden 9 genç bilim insanı BAGEP ödülüne layık görüldü

Sabancı Üniversitesinden 9 genç bilim insanı BAGEP ödülüne layık görüldü
17 Nisan 2023 Pazartesi 11:07

İSTANBUL (AA) - Sabancı Üniversitesinden 9 genç bilim insanı, Bilim Akademisi Genç Bilim İnsanları Ödül Programı'ndan (BAGEP) ödül almaya hak kazandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, üstün başarılı genç bilim insanlarının belirlenerek ödüllendirilmeleri ve yeni araştırmalar için desteklenmeleri amacıyla her yıl Bilim Akademisi tarafından verilen BAGEP ödülünün kazananları belli oldu.

Sabancı Üniversitesi bu yıl 9 ödüle layık görülerek en çok ödül alan üniversite oldu.

Gökalp Alpan, matematik; Burcu Saner Okan, malzeme mühendisliği; Murat Kaya Yapıcı, elektrik ve elektronik mühendisliği; Burak Kocuk, endüstri mühendisliği; Nur Mustafaoğlu Varol, biyoloji; Morteza Ghorbani, makine mühendisliği, Eren Günseli ve Junko Kanero, psikoloji; Sinem Erdoğan İşkorkutan ise tarih alanlarındaki çalışmalarıyla BAGEP Ödülü almaya hak kazanan genç bilim insanları arasında yer aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sabancı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Leblebici, her zaman kendilerine öncelikli rehber olarak bilimi aldıklarını belirterek şunları kaydetti:

"Gerek eğitim programlarımızın kalitesi ve özgünlüğü gerekse bilim dünyasına yaptığımız katkılarla dünyanın önde gelen araştırma üniversitelerinden biri olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Bu anlamda fakültelerimizde ve merkezlerimizde, yurt içi ve yurt dışından aldığımız proje destekleriyle öncü ve fark yaratan araştırma faaliyetlerini hayata geçiriyoruz. Tüm bu çalışmaları yaparken en önemli farkımız ise güçlü akademisyen kadromuz. Son üç yılda yüzde 85'i Türkiye dışındaki üniversitelerden doktoralı olmak üzere toplam 58 tam zamanlı yeni öğretim üyesini kadromuza kattık. Bu öğretim üyelerimizin 33'ü ise doğrudan yurt dışından gelerek üniversiteye katılan akademisyenlerimizden oluşmakta."​​​​​​​

Etiketler; #BAGEP #Bilim Akademisi #Genç Bilim İnsanları Ödül Programı #ödül #Sabancı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Leblebici
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