İstanbul’da ulaşım her daim büyük bir problem olmuştur. Nüfusun hızla arttığı İstanbul’da her ne kadar gerekli pek çok tedbir alınmaya çalışılsa da maalesef bu tedbirler çoğu zaman yetersiz kalmaktadır. Özellikle havalimanı gibi insanların sık toplandığı yerlere ulaşımda çok daha ciddi sorunlarla karşılaşmak mümkün olabiliyor.

Havalimanına gitmek isteyen kişiler metro, otobüs ve taksi gibi alternatifleri kullanmak durumunda kalıyorlar. Anadolu yakasında da Avrupa yakasında da yaşanan trafik problemi insanların havalimanına olması gerekenden çok daha erken yola çıkmalarını gerektiriyor. Hal böyle olunca insanlar vakitlerinin çoğunu yollarda geçirmek durumunda kalıyor. Sabiha Gökçen Havalimanı transfer konusunda saydığımız tüm alternatifler mevcut ancak günümüzde yollarda perişan olmadan, hızlı, güvenli ve hesaplı ulaşım mümkündür.

8 yıldır transfer konusunda insanlara profesyonel hizmet veren Fansa Tur, sizlere hem Anadolu yakasında hem de Avrupa yakasında ulaşımı çok daha pratik hale getiriyor. Sabiha Gökçen Havalimanı transfer konusunda sizlere son model araçlarını sunan firmamız sizlere konforun, hızın ve pratikliğin keyfini yaşatıyor. Firma olarak yıllardır olduğu gibi hem Anadolu yakasında hem de Avrupa yakasında transfer hizmetlerimizi kesintisiz bir şekilde yürütmeye devam ediyoruz. Şoförlü lüks transfer aracınız İstanbul ili içerisinde nerede olursanız olun sizi bulunduğunuz yerden alıyor ve hızla havalimanına götürüyor. Tek yapmanız gereken web sitemizden arzu ettiğiniz yolcu kapasiteli VIP aracı seçmek ve uçuş bilgilerinizi paylaşmak olacaktır.

Havalimanı Transferde Hem Hesaplı Hem Kaliteli Olanı Seçin

Araçlarımız 1-6 veya 1-13 kapasitelidir ve oldukça konforludur. Rutin muayeneleri yapılmakta olup şoförlerimizin tamamı deneyimlidir. İstanbul’da ulaşımın ne denli zorlu olduğunu bildiğimizden deneyimli şoförlerimiz alternatif yollar sunarak sizleri en hızlı şekilde havalimanına ulaştırmaktadır. Sabiha Gökçen Havalimanı transfer denildiğinde sektörde hem fiyat olarak hem de konfor olarak en dengeli firmalardan bir tanesi olduğumuzu görebilirsiniz. Fiyat tablomuz sitemizde yer almakla beraber dilerseniz çağrı merkezimizi arayarak da detaylı bilgi alabilirsiniz. Fansa Tur olarak günün 24 saati ulaşılabilir durumdayız. İster online olarak ister telefonla bizleri arayarak merak ettiklerinizi sorabilir ve hizmetlerimizden anında yararlanabilirsiniz.

Sektörde yıllarca hizmet vermiş kişilerden oluşan profesyonel ekibimiz ise sizlere transfer konusunda her türlü desteği ve yardımı sağlamaktadır. Müşteri memnuniyeti odaklı çalışan firmamız Avrupa yakasında olduğu gibi Anadolu yakasında da havalimanı transfer hizmetini %100 güven odaklı sağlamaktadır. Sabiha Gökçen Havalimanı transfer haricinde dilerseniz iş gezileri, hafta sonu gezileri, etkinlik gibi durumlarda da filomuzdan destek alabilirsiniz. Piknik ya da grup gezmelerinde cazip fiyatlarımızdan yararlanabilirsiniz. Üstelik kişi başı değil araç başına fiyat sunduğumuzdan oldukça hesaplı bir şekilde seyahat edebiliyorsunuz. Yılların verdiği güven ve tecrübe ile sizlerin hem havalimanı transfer konusunda hem de günlük gezi ve tur konusunda ihtiyacınızı profesyonel bir şekilde karşılayan firmamızı gece gündüz demeden arayabilirsiniz.

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