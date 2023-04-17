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Sabiha Gökçen Havalimanı'nda valiz içerisinde 15 kilogram insan saçı ele geçirildi

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda valiz içerisinde 15 kilogram insan saçı ele geçirildi
17 Nisan 2023 Pazartesi 12:34

ANKARA (AA)- Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerinin Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gerçekleştirdiği operasyonda 15 kilogram insan saçına el konuldu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin havalimanında gerçekleştirdiği çalışmalar kapsamında yabancı uyruklu bir yolcu takibe alındı.

Tahran-İstanbul seferi yapan uçakla gelen yolcunun beraberindeki valiz, x-ray taramasından geçirilerek kontrole tabi tutuldu.

Pasaport işlemlerini bitirip yolcu salonuna gelen şüpheli, valizini banttan alarak çıkışa doğru yöneldi. Bu aşamada yolcu, ekiplerin müdahalesiyle, eşya kontrolüne yönlendirildi. Yolcuya ait valiz tekrar x-ray taramasından geçirildi ve ardından fiziki aramaya tabi tutuldu.

Aramada valizin, çeşitli renklerde insan saçlarıyla dolu olduğu tespit edildi. Operasyonda toplam 15 kilogram, 92 bağ insan saçı ele geçirilirken, saçların piyasa değerinin 350 bin lira olduğu belirlendi.

Olayla ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

Etiketler; #insan saçı #Sabiha Gökçen Havalimanı #ticaret bakanlığı #yakalama
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