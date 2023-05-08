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Sağanağın vurduğu Kozan'da ev ve iş yerleri temizleniyor

Sağanağın vurduğu Kozan'da ev ve iş yerleri temizleniyor
08 Mayıs 2023 Pazartesi 15:02
ADANA'nın Kozan ilçesinde dün etkili olan kuvvetli sağanakta su basan ev ve iş yerleri ile tarım arazilerinde tahliye çalışmaları sürüyor.
İlçede dün saat 16.00 sıralarında başlayan ve 25 dakika süren sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Bazı dereler taşarken, cadde, sokaklar suyla doldu, ev ve iş yerlerine su baskınları yaşandı. Trafikteki sürücüler ilerlemekte zorlanırken, sağanak nedeniyle tarım arazileri de zarar gördü. Su basan ahırlardaki çok sayıda hayvan öldü. Karacaoğlan Mahallesi’ndeki 7 katlı bir apartmanın bahçesinde biriken su da giriş kapısını kapattı. Binada mahsur kalanlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Otoparktaki araçlar da su içinde kaldı.
Belediye ekipleri biriken suların tahliyesi için çalışma başlattı. Vatandaşlar da kirlenen ev, iş yerleri ve eşyalarını temizlemeye başladı. ()

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