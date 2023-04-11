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Sağanak Elazığ'da su baskınlarına neden oldu

Sağanak Elazığ'da su baskınlarına neden oldu
11 Nisan 2023 Salı 13:37

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'ın Maden ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle su baskınları meydana geldi.

İlçede 2 gündür aralıklarla devam eden ve zaman zaman etkisini arttıran sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

Yoğun yağışın etkisiyle cadde ve sokaklarda oluşan su birikintilerinden dolayı sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı.

Yaşanan su baskınları nedeniyle bazı iş yerlerinde küçük çaplı hasar oluştu, bazı yollardaki parke taşları söküldü.

Belediye ekipleri, sağanağın neden olduğu olumsuzlukları gidermek için ilçe genelinde çalışma yürütüyor.

Etiketler; #elazığ #maden #sağanak
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