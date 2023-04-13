Kılıçdaroğlu: Kul hakkı yiyenlere oy vermeyin!
Kılıçdaroğlu: Kul hakkı yiyenlere oy vermeyin!
0
Fatih Erbakan: Bunlar 6'lı masa, 7'li masa değil, 6'lı maşa, 7'li maşa
Fatih Erbakan: Bunlar 6'lı masa, 7'li masa değil, 6'lı maşa, 7'li maşa
0
Erdoğan: Meydanların dili bize 'yürüyün' diyor
Erdoğan: Meydanların dili bize 'yürüyün' diyor
0
Akşener: İYİ Parti bu ülkenin sigortasıdır
Akşener: İYİ Parti bu ülkenin sigortasıdır
0

Sağlık Bakanı Koca'dan Kocaeli Şehir Hastanesine ilişkin paylaşım:

- "6 hastaneden oluşan, toplam 1218 yatak kapasitesiyle Kocaeli Şehir Hastanesi, 15 Nisan Cumartesi günü açılıyor. Dev sağlık kompleksi, sağlık sistemimizin gücüne güç katacak"

Sağlık Bakanı Koca'dan Kocaeli Şehir Hastanesine ilişkin paylaşım:
13 Nisan 2023 Perşembe 22:42

ANKARA (AA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 15 Nisan Cumartesi günü açılacak Kocaeli Şehir Hastanesi ile sağlık sisteminin daha da güçleneceğini bildirdi.

Bakan Koca, sosyal medya paylaşımında, Türkiye'nin büyük sağlık yatırımlarına devam ettiğini belirtti.

Kocaeli Şehir Hastanesine ilişkin bir videonun da yer aldığı paylaşımında Koca, "6 hastaneden oluşan, toplam 1218 yatak kapasitesiyle Kocaeli Şehir Hastanesi, 15 Nisan Cumartesi günü açılıyor. Dev sağlık kompleksi, sağlık sistemimizin gücüne güç katacak." ifadelerini kullandı.

- 218 poliklinik ile hizmet verilecek

Şehir hastanesi, 368 bin metrekarelik alan üzerinde 1218 yatak kapasiteli olarak planlandı. 218 polikliniğin açılacağı hastanede, 188 yoğun bakım yatağı, 30 diyaliz yatağı ve 63 ameliyathane ile hizmet verilecek. Hastane ayrıca depreme karşı 1069 sismik izolatöre sahip olacak.




Etiketler; #Kocaeli Şehir Hastanesi #Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
İlgili Galeriler
Manisa'da yaban hayatı fotokapanla görüntülendi
Manisa'da yaban hayatı fotokapanla görüntülendi
İzmir'de sağanak vatandaşları zorladı
İzmir'de sağanak vatandaşları zorladı
Depremzede çocuklar, İzmir Doğal Yaşam Parkı'nı gezdi
Depremzede çocuklar, İzmir Doğal Yaşam Parkı'nı gezdi
Önceki Haber
Milli Savunma Bakanı Akar, iş insanlarıyla iftarda bir araya geldi:
Sonraki Haber
Futbol: Spor Toto 1. Lig
Kütahya'da iki otomobil çarpıştı, 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
Kütahya'da iki otomobil çarpıştı, 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
0
Bakan Karaismailoğlu, Trabzon Valiliğini ziyaret etti
Bakan Karaismailoğlu, Trabzon Valiliğini ziyaret etti
0
İçişleri Bakanı Soylu Rumelililerle iftarda buluştu:
İçişleri Bakanı Soylu Rumelililerle iftarda buluştu:
0
Ayvalık açıklarında 16 düzensiz göçmen kurtarıldı
Ayvalık açıklarında 16 düzensiz göçmen kurtarıldı
0
Milli Savunma Bakanı Akar, iş insanlarıyla iftarda bir araya geldi:
Milli Savunma Bakanı Akar, iş insanlarıyla iftarda bir araya geldi:
0
İstanbul'da 6 katlı bina, kolonlarındaki çatlaklardan dolayı boşaltıldı
İstanbul'da 6 katlı bina, kolonlarındaki çatlaklardan dolayı boşaltıldı
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.