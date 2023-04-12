Samandağ Adliyesi nerede? Samandağ Adliyesi nereye taşındı?

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde Hatay'ın Samandağ ilçesinde ağır hasar alan adliye binası, yeni yerinde hizmet vermeye başladı.

Deprem öncesi Sivas Şehitleri Caddesi'ndeki kaymakamlık binasında bulunan adliye, depremlerde hasar alarak kullanılamaz hale geldi.

Hizmetlerin aksamaması için General Şükrü Kanatlı Mahallesi 87. Sokak'taki 2 katlı bir bina, adliye olarak hizmete açıldı.

Adliyeye dönüştürülen binada, savcı ve hakim odalarının yanı sıra bir asliye ve sulh ceza mahkemeleri, 2 duruşma salonu, çok amaçlı salon, kütüphane, icra ve ilçe seçim müdürlüğü de yer alıyor.