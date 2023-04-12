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Samandağ Adliyesi nerede? Samandağ Adliyesi nereye taşındı?

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde Hatay'ın Samandağ ilçesinde ağır hasar alan adliye binası, yeni yerinde hizmet vermeye başladı.

Samandağ Adliyesi nerede? Samandağ Adliyesi nereye taşındı?
12 Nisan 2023 Çarşamba 11:02

Deprem öncesi Sivas Şehitleri Caddesi'ndeki kaymakamlık binasında bulunan adliye, depremlerde hasar alarak kullanılamaz hale geldi.

Hizmetlerin aksamaması için General Şükrü Kanatlı Mahallesi 87. Sokak'taki 2 katlı bir bina, adliye olarak hizmete açıldı.

Adliyeye dönüştürülen binada, savcı ve hakim odalarının yanı sıra bir asliye ve sulh ceza mahkemeleri, 2 duruşma salonu, çok amaçlı salon, kütüphane, icra ve ilçe seçim müdürlüğü de yer alıyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #adliye #deprem #hatay #samandağ
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