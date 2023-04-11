Kılıçdaroğlu: Türkiye'nin bütün sorunlarını çözeceğim
Kılıçdaroğlu: Türkiye'nin bütün sorunlarını çözeceğim
0
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gücümüzü ülkemize kazandırdığımız eserlerden alıyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gücümüzü ülkemize kazandırdığımız eserlerden alıyoruz
0
Özdağ: Kimse Ata İttifakı'nı yok saymasın
Özdağ: Kimse Ata İttifakı'nı yok saymasın
0
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Arena Spor Salonu önünde bekleyen partililere hitap etti:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Arena Spor Salonu önünde bekleyen partililere hitap etti:
0

Samsun'da elektrikli otobüsler 7 ayda 700 bin yolcu taşındı

Samsun'da elektrikli otobüsler 7 ayda 700 bin yolcu taşındı
11 Nisan 2023 Salı 16:44

SAMSUN (AA) - Samsun Büyükşehir Belediyesinin ASELSAN ve TEMSA işbirliğinde ürettirdiği elektrikli otobüslerle 7 ayda 700 bin yolcu taşındı.

Samsun Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, toplu taşımada tasarruf sağlamak ve karbon emisyonunu düşürmek amacıyla ürettirilen yerli elektrikli otobüsler, geçen yıl 30 Ağustos'ta kapılarını açan TEKNOFEST KARADENİZ ile yolcu taşımaya başladı.

İlk etapta 20 adet satın alınan elektrikli otobüslerle 7 ayda 600 bin kilometre yol katedilerek 700 bin civarında yolcu taşındı.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, elektrikli otobüslerin hem çevre duyarlılığı kazandırdığını hem de yakıt tasarrufuyla diğer illere örnek olduğu belirtti.

Toplu taşımada tasarruf sağlamak ve karbon emisyonunu düşürmek amacıyla Türkiye’de ilk kez yerli lityum pilli, ultra hızlı şarj özelliğine sahip otobüslerin Samsun'da kullanılmaya başlandığına işaret eden Demir, geleceğin şehrini kurduklarını ve elektrikli otobüs sayısını artıracaklarını ifade etti.

Ulaşım Dairesi Başkanı Kadir Gürkan ise elektrikli otobüslerin sessiz çalıştığını belirtti.

Elektrikli otobüsleri tercih eden yolculardan Arzu Deniz de elektrikli otobüsleri diğerlerine göre daha konforlu bulduğunu aktardı.

Etiketler; #aselsan #elektrikli otobüs #samsun #TEKNOFEST
İlgili Galeriler
Manisa'da yaban hayatı fotokapanla görüntülendi
Manisa'da yaban hayatı fotokapanla görüntülendi
İzmir'de sağanak vatandaşları zorladı
İzmir'de sağanak vatandaşları zorladı
Depremzede çocuklar, İzmir Doğal Yaşam Parkı'nı gezdi
Depremzede çocuklar, İzmir Doğal Yaşam Parkı'nı gezdi
Önceki Haber
IMF, küresel ekonomik büyüme tahminlerini düşürdü
Sonraki Haber
Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesinde obeziteyle mücadele polikliniği açıldı
TEKNOFEST Robotaksi yarışması başladı
TEKNOFEST Robotaksi yarışması başladı
0
Muğla açıklarında 44 düzensiz göçmen kurtarıldı
Muğla açıklarında 44 düzensiz göçmen kurtarıldı
0
Denizli'de 87 bin 420 kaçak sigara ele geçirildi
Denizli'de 87 bin 420 kaçak sigara ele geçirildi
0
Afyonkarahisar'da temel kazısında bulunan lahitteki 4 çömlekten insan kemiği çıktı
Afyonkarahisar'da temel kazısında bulunan lahitteki 4 çömlekten insan kemiği çıktı
0
Denizli'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 9 zanlı tutuklandı
Denizli'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 9 zanlı tutuklandı
0
Muğla'da üreticilere ata tohumu desteği verildi
Muğla'da üreticilere ata tohumu desteği verildi
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.