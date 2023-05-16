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Samsun'da evlenmek için anlaşan yaşlı çift, çıkan kavgada birbirini darbetti

Samsun'da evlenmek için anlaşan yaşlı çift, çıkan kavgada birbirini darbetti
16 Mayıs 2023 Salı 11:03

SAMSUN (AA) - Samsun'un Bafra ilçesinde evlenmek için anlaşan yaşlı çift, çıkan kavgada birbirini darbetti.

İddiaya göre, Emirefendi Mahallesi Yelkenci 1. Sokak'ta ikamet eden A.G. (81) daha önce evlenmek için anlaştığı S.Y. (71) isimli kadınla evde buluştu.

Evde tartışmaya başlayan A.G. ile S.Y, kavgaya dönüşen olayda mutfaktaki eşyalarla birbirini darpetti.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan A.G. ve S.Y, 112 Acil Sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Etiketler; #2 Yaralı #Bafra #Emirefendi Mahallesi #evlenme vaadi #kavga #samsun
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