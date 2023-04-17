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Samsun'da okunan 1071 Hatim'in duası yapıldı

Samsun'da okunan 1071 Hatim'in duası yapıldı
17 Nisan 2023 Pazartesi 23:34

SAMSUN (AA) - Samsun'da, Çevre Eğitim Yardımlaşma Derneği (ÇEYDER) öncülüğünde yapılan "1071 Hatim"in duası Kadir Gecesi'nde okundu.

İslam alimi Pir Ali Baba'nın başlattığı, Erzurum'da 500 yıldır sürdürülen "1001 Hatim" geleneği Samsun'da da "1071 Hatim" olarak hayata geçirildi.

Regaip Kandili'nde okunmaya başlanılan hatimlerin duası Kadir Gecesi'nde, Çarşamba ilçesindeki Yunus Emre Camisi'nde yapıldı.

ÇEYDER Başkanı Turan Çinici, 1071 hatim okuma geleneğine her sene ilginin daha da arttığını belirterek, "Bu sene de vatandaşlarımızın on binlerce hatminin duasını Kadir Gecesi'nde yapmanın gururunu yaşıyoruz. Bu güzel gecede tüm dualarımızın kabul olmasını diliyorum ve tüm Müslüman aleminin Ramazan Bayramı'nın mübarek olmasını temenni ediyorum." dedi.


Etiketler; #1071 hatim #Turan Çinici #Yunus Emre Cami
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