Samsun’da otomobil, önündeki TIR'a çarptı: 4 yaralı

Samsun’un Çarşamba ilçesinde otomobilin, önündeki TIR’a çarptığı kazada, 4 kişi yaralandı

Kaza, Samsun-Ordu kara yolunun Çarşamba ilçesi Dikbıyık mevkisinde meydana geldi. Murat Ağmak’ın (31) kontrolünü yitirdiği 60 BP 771 plakalı otomobil, aynı yöne giden Erkan Sezen yönetimindeki 55 AIF 339 plakalı TIR’a arkadan çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü Murat Ağmak ile yanındaki Mehmet Ağmak (59), Umut Ağmak (19) ve Salih Ağmak (52) yaralandı. Yaralılardan Murat ve Mehmet Ağmak Gazi Devlet Hastanesi’ne, Salih Ağmak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne, Umut Ağmak ise özel bir hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. ()