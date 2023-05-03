Adalet Bakanı Bozdağ'dan "Siyasi istikrar" çağrısı
Adalet Bakanı Bozdağ'dan "Siyasi istikrar" çağrısı
0
Bahçeli'den “3 Mayıs“ paylaşımı
Bahçeli'den “3 Mayıs“ paylaşımı
0
İnce'den Kılıçdaroğlu'na: Erdoğan'ın eskileriyle memleketi kurtaracak, onların kendine hayrı yok
İnce'den Kılıçdaroğlu'na: Erdoğan'ın eskileriyle memleketi kurtaracak, onların kendine hayrı yok
0
Kılıçdaroğlu: Kalıcı refahı Türkiye'ye getireceğiz
Kılıçdaroğlu: Kalıcı refahı Türkiye'ye getireceğiz
0

Samsun'da tartıştığı kız arkadaşını silahla yaralayan zanlı yakalandı

Samsun'da tartıştığı kız arkadaşını silahla yaralayan zanlı yakalandı
03 Mayıs 2023 Çarşamba 12:36

SAMSUN (AA) - Samsun'un Atakum ilçesinde tartıştığı kız arkadaşını silahla yaralayan şüpheli, gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Yenimahalle'deki bir rezidansta dün akşam saatlerinde C.K. (21) ile kız arkadaşı K.T. (43) arasında tartışma çıktı. C.K, tartışmanın ardından yanında bulunan tabancayla ateş ederek kız arkadaşını yaraladı.

Sağlık ekiplerince Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay yerinden kaçan şüpheli ise İlkadım Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekiplerince yakalandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Bürosuna götürüldü.

Etiketler; #Atakum #samsun #silahla yaralama
İlgili Galeriler
Tarihle doğanın buluştuğu Likya Yolu doğaseverleri ağırlıyor
Tarihle doğanın buluştuğu Likya Yolu doğaseverleri ağırlıyor
Manisa'da yaban hayatı fotokapanla görüntülendi
Manisa'da yaban hayatı fotokapanla görüntülendi
İzmir'de sağanak vatandaşları zorladı
İzmir'de sağanak vatandaşları zorladı
Depremzede çocuklar, İzmir Doğal Yaşam Parkı'nı gezdi
Depremzede çocuklar, İzmir Doğal Yaşam Parkı'nı gezdi
Önceki Haber
Adalet Bakanı Bozdağ'dan "Siyasi istikrar" çağrısı
Sonraki Haber
Adana merkezli suç örgütü operasyonunda 37 gözaltı
Milli Savunma Bakanı Akar'dan
Milli Savunma Bakanı Akar'dan "KAAN"a yönelik eleştirilere "Ahmet Kaya"lı yanıt:
0
Muşlu ailelerden çocukları için HDP önündeki eylem
Muşlu ailelerden çocukları için HDP önündeki eylem
0
"Hukuk Sokağı" ile öğrenciler haklarını daha iyi öğrenecek
0
Adana merkezli suç örgütü operasyonunda 37 gözaltı
Adana merkezli suç örgütü operasyonunda 37 gözaltı
0
Bakan Özer'den Ordu'nun 2 ilçesindeki hastanelerin seviyeleriyle ilgili açıklama
Bakan Özer'den Ordu'nun 2 ilçesindeki hastanelerin seviyeleriyle ilgili açıklama
0
Erzurum'da duvarı delip kuyumcudan altın çalan Gürcistan uyruklu 2 zanlı tutuklandı
Erzurum'da duvarı delip kuyumcudan altın çalan Gürcistan uyruklu 2 zanlı tutuklandı
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.