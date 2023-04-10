Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı

SAMSUN (AA) - Samsun'un merkez İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Ekipler, Kadıköy Mahallesi'nde durumundan şüphelenerek durdurdukları E.A'nın üzerinde ve adresinde bir miktar uyuşturucu, hassas terazi ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi.



Olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen F.K'nın adresinde de arama yapan ekipler, sentetik uyuşturucu buldu.

Ekipler 2 şüpheliyi "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına aldı.