Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, 700 yıllık Osmanlı köyü Cumalıkızık'ta iftara katıldı:

- "Türkiye'nin otomobilini yaptıysak Allah'ın izniyle Türkiye'yi çok daha aydınlık yarınlara, çok daha müreffeh yarınlara hep beraber taşıyacağız. Yeter ki biz birbirimize güvenelim, inanalım. Yeter ki bu ülkeyi bölmek isteyenlere fırsat vermeyelim"

BURSA (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Türkiye'nin otomobilini yaptıysak Allah'ın izniyle Türkiye'yi çok daha aydınlık yarınlara, çok daha müreffeh yarınlara hep beraber taşıyacağız. Yeter ki biz birbirimize güvenelim, inanalım. Yeter ki bu ülkeyi bölmek isteyenlere fırsat vermeyelim." dedi.

Bakan Varank, Bursa'nın Yıldırım ilçesi Osmanlı yadigarı 700 yıllık Cumalıkızık Muhtarlığınca geleneksel olarak düzenlenen iftara katıldı.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünün (UNESCO) Dünya Mirası Listesi'nde de yer alan Cumalıkızık'ın meydanında düzenlenen iftar öncesi katılımcılara hitap eden Varank, tutulan oruçların kabul olmasını dileyerek, yarın gece Kadir Gecesi'nin idrak edileceğini hatırlattı.

Türkiye'nin büyük bir afet yaşadığını ve bu nedenle bu Ramazan Bayramı'nın buruk kutlanacağını belirten Varank, "Türkiye'nin 11 şehrini etkileyen çok büyük bir felaket yaşadık. Çok kayıplar var. Hala yaralılarımız var, hastanede tedavi görüyorlar. Rabb'im kaybettiğimiz kardeşlerimize rahmet, hastalarımıza da acil şifalar nasip eylesin." dedi.

Varank, böyle bir büyük felaketin üstesinden gelebilmek için devlet ve millet el ele verdiklerini vurgulayarak, "Oradaki depremzede kardeşlerimizin yaralarını sarabilmek, onların acılarını bir nebze olsun hafifletebilmek için gerçekten hep beraber bir gayret gösteriyoruz. Bu manada Bursalı kardeşlerimizin de deprem bölgesinde neler yaptığına bizzat şahit oldum. Buradaki belediyelerimizin orada nasıl gayret ettiğine yakinen şahit oldum. Bu yaptığınız hayırlar için, bu destekler için, bu gösterdiğiniz birlik ve beraberlik için de sizlere hassaten çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

- "Bu ülkeye önemli kazanımları getirmeyi başardık"

Dünyanın büyük bir türbülanstan geçtiğine dikkati çeken Bakan Varank, Rusya-Ukrayna Savaşı ile dünya konjonktüründe yaşanan enerji krizinin bütün ülkelerde yansımalarının olduğunu değinerek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"21 yıldır Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde nasıl Türkiye'yi rotasında tutmayı başardıysak Allah'ın izniyle bir olursak, beraber olursak ay yıldızlı al bayrağa hizmet etme sevdasında biz de gayret gösterirsek inşallah Türkiye gemisi rotasında devam eder. 21 yıldır büyük mücadeleler verdik ama bu ülkeye de önemli kazanımları hamdolsun getirmeyi başardık. Bundan 21 yıl önceki Bursa ile şimdiki Bursa'yı kıyasladığınızda eminim siz de Bursa'nın nereden nereye geldiğini çok kolay bir şekilde görüyorsunuz ama şunu söylememiz lazım. Türkiye büyük badireler atlattı ama bu badireleri atlatırken de dünyaya meydan okuyacak işler yaptı."

- "Bu ülkeyi bölmek isteyenlere fırsat vermeyelim"

Varank, Cumalıkızık'a yerli Togg aracıyla geldiğini hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Türkiye 60 yıldır 'Acaba bir otomobil üretebilir miydi?' diye bir hayali yaşadı. Bugün geldiğimiz noktada Türkiye'nin otomobilini biz yollara çıkardık. Emin olun gelirken kornaya basanlar, el sallayanlar, önümüze kırıp bizi durduranlar, 'Bu arabayı gerçekten biz yaptık mı?' diye soran vatandaşlarımız oldu. Evet nasıl Türkiye'nin otomobilini yaptıysak Allah'ın izniyle Türkiye'yi çok daha aydınlık yarınlara, çok daha müreffeh yarınlara hep beraber taşıyacağız. Yeter ki biz birbirimize güvenelim, inanalım. Yeter ki bu ülkeyi bölmek isteyenlere fırsat vermeyelim. Bu ülkenin ay yıldızlı al bayrağını gönderden indirmeye çalışanlara fırsat vermeyelim. Biz bir olursak, beraber olursak onlara fırsat vermezsek evvelallah çok daha güzel yarınlar bizleri bekliyor."

Gelecek dönemde güzel Bursa'nın bir milletvekili olarak bu şehre hizmet etmek istediğini dile getiren Varank, şunları kaydetti:

"Bunun yolu sizlerin takdirinden geçiyor. Sizlerin desteğinden geçiyor. Sizler de destek verirseniz inşallah bu şehre Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yanında bir milletvekili olarak da hizmet etmeye devam edeceğiz. Biz sizlerin ferasetine güveniyoruz. Sizlerin takdirine güveniyoruz. Bursalılar şimdiye kadar hiç yanlış yapmadı. Hep doğru tercih yaptı. İnşallah önümüzdeki dönemde de doğru tercihi yapacak diye inanıyorum."

Bakan Varank, iftarın ardından meydandaki kıraathanede vatandaşlarla çay içerek sohbet etti.

Varank'a, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan ile ilgili kurum müdürleri ve partililer eşlik etti.