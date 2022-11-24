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Sancaktepe'deki metro inşaatında yaşanan iş kazasında bir işçi yaralandı

Sancaktepe'deki metro inşaatında yaşanan iş kazasında bir işçi yaralandı
24 Kasım 2022 Perşembe 12:58

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesince (İBB) yapımına devam edilen Çekmeköy-Sultanbeyli metro hattının Samandıra İstasyonu'nda yaşanan iş kazasında yaralanan işçi hastaneye kaldırıldı.

Sancaktepe'deki Osmangazi Mahallesi'nde bulunan şantiye alanında çalışan işçi Ramazan D. henüz belirlenemeyen nedenle vinç ile demirlerin arasına sıkıştı.

Durumun bildirilmesiyle olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkartılan ve ayağından yaralanan Ramazan D. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Etiketler; #iş kazası #işçi #metro inşaatı #sancaktepe #yaralı
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