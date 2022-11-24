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Şarkıcı Halil Sezai, “hakaret“ suçundan 4 ay 25 gün hapisle cezalandırıldı

Şarkıcı Halil Sezai, “hakaret“ suçundan 4 ay 25 gün hapisle cezalandırıldı
24 Kasım 2022 Perşembe 14:39

İSTANBUL (AA) - Şarkıcı Halil Sezai Paracıkoğlu, komşusuna yönelik ifadeleri nedeniyle yargılandığı davada, "hakaret" suçundan 4 ay 25 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Anadolu 33. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya tutuksuz yargılanan Paracıkoğlu katıldı. Duruşmada müşteki Hüseyin Meriç ve taraf avukatları da hazır bulundu.

Duruşmada, kimlik tespitinin ardından savunma yapan Paracıkoğlu, müzisyen olduğunu belirterek, olay tarihinde konsere başlamadan önce seyircileriyle konuşma yaptığını söyledi.

Paracıkoğlu, müştekiyle aralarında daha önceden husumet yaşandığını, seyircilerle de bu konuda konuştuğunu dile getirdi.

Hakimin, hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasını kabul edip etmeyeceğine ilişkin sorusu üzerine Paracıkoğlu, öncelikle beraatine karar verilmesini, aksi durumda kabul edeceğini söyledi.

Hüseyin Meriç ise sanığın yaşanan bu olaydan önce de kendisine yönelik sosyal medya üzerinden bazı eylemlerde bulunduğunu, yaşanan bu hakaret olayını çevresinden duyduğu belirterek, şikayetçi olduğunu dile getirdi.

Davayı karara bağlayan mahkeme, sanığı üzerine atılı "hakaret" suçundan 5 ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, sanık Paracıkoğlu'nun geleceği üzerindeki olası etkilerini gözeterek cezayı 4 ay 25 güne indirdi.

- Sanık daha önce de aynı kişiye yönelik eylemlerinden mahkumiyet almıştı

Tuzla'da bir sitede 2 villayı film çekimi için kiralayan Paracıkoğlu ile yan villada yaşayan Hüseyin Meriç (66) arasında tartışma çıkmıştı.

Tartışma sırasında darbedildiğini belirten Meriç, Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine şikayette bulunmuş, Paracıkoğlu, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe 17 Eylül 2020'de tutuklanmıştı.

Hakkında açılan dava kapsamında yargılanan Halil Sezai Paracıkoğlu, "silahla basit yaralama", "hakaret", "mala zarar verme" ve "konut dokunulmazlığını ihlal" suçlarından toplam 1 yıl 11 ay 17 gün hapis cezasına çarptırılarak, 30 Ekim 2020'de tahliye edilmişti.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, şüpheli Halil Sezai Paracıkoğlu'nun 18 Temmuz 2021'de verdiği bir konserde aynı müşteki hakkında söylediği sözler nedeniyle "alenen hakaret" suçundan 3 ay 15 günden 2 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

Etiketler; #dava #halil sezai #hapis cezası
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